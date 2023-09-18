شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تنشر أول صورة التقطها تلسكوب مسح واسع المجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم تشغيل تلسكوب واسع المجال قادر على مسح سماء نصف الكرة الشمالي بأكمله، في مقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين، حيث نُشر بالفعل أول صورة التقطها لمجرة المرأة المسلسلة، التي تقع على بُعد أكثر من مليوني سنة ضوئية من مجرة درب التبانة.





صورة التلسكوب

وذكرت "شينخوا" اليوم الاثنين أن تلسكوب المسح واسع المجال، الذي طورته جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا ومرصد الجبل الأرجواني التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، يعد أكبر منشأة مسح للمجال الزمني في نصف الكرة الشمالى.

ومن المتوقع أن يساعد التلسكوب، القادر على مسح السماء الشمالية بأكملها مرة كل ثلاث ليال، العلماء على مراقبة الأحداث الفلكية الديناميكية وإجراء أبحاث المراقبة الفلكية في المجال الزمني كما من المتوقع أيضا أن يساعد هذا المشروع على تحسين قدرات الصين الخاصة بمراقبة الأجسام القريبة من الأرض والإنذار المبكر.