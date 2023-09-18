تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم جهاز Moto Tab G84 اللوحي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت صور ثلاثية الأبعاد عن تصميم جهاز Moto Tab G84 اللوحي قبل الإعلان الرسمي المرتقب من موتورولا.

كانت شركة موتورولا قد أطلقت هاتفها المتوسط Moto G84 خلال الفترة الماضية، واليوم تستعد الشركة لإطلاق جهاز لوحي بنفس العلامة التجارية للأسواق.

ولقد إستعرضت الصور ثلاثية الأبعاد التصميم المميز للجهاز اللوحي المرتقب، والذي يأتي بكاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل، ويدعم قلم stylus، كما يدعم أيضاً الإتصال بلوحة مفاتيح مغناطيسياً.

كما يأتي جهاز Moto G84 اللوحي بعدد 4 من المكبرات الصوتية من JBL، مع تقنية Dolby Audio، أيضاً يأتي الجهاز بدبوس pogo يدعم الإتصال المغناطيسي للوحة المفاتيح وحافظة الجهاز اللوحي.

أيضاً من المقرر أن يتصل قلم stylus مغناطيسياً بالجزء الخلفي من الجهاز، كما يضم الجهاز كاميرة سيلفي، هذا إلى جانب منفذ USB C في الجانب الأيسر، بينما تأتي فتحة لبطاقة الذاكرة في الجانب الأيمن.

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