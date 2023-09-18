تكنولوجيا: توقعات بالإعلان عن هاتف Honor 100 Pro في حدث يعقد في نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المميزة، ولقد أشارت أحدث التوقعات إلى أن Honor 100 Pro ينطلق رسمياً في حدث يعقد في شهر نوفمبر.

قدمت Honor سلسلة هواتف Honor 90 في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، ومن ثم أطلقت هذه الإصدارات في السوق الأوروبي والهند.

ومن جديد بدأت الشركة في الإستعداد لإطلاق جيل جديد من الهواتف المميزة، ولقد أوضحت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” أن هاتف Honor 100 Pro ينطلق بشكل رسمي في شهر نوفمبر برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

وتؤكد التسريبات على أن هاتف Honor 100 Pro يأتي بشاشة AMOLED بدقة عرض 1224 في 2700 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتعتيم 3840Hz PWM، أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية.

يذكر أن إصدار الشركة السابق Honor 90 Pro قدم في السوق الصيني بكاميرة أمامية بدقة 50 ميجا بيكسل، لذا قد تأتي سلسلة Honor 100 بترقية جديدة هذا العام.

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