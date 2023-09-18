تكنولوجيا: سلسلة Vivo X100 تنطلق قريباً برقاقة معالج Dimensity 9300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo لكشف النقاب عن سلسلة Vivo X100 في حدث يعقد في نوفمبر، ولقد كشفت التسريبات عن خطط الشركة لدعم الإصدارات القادمة بمعالج منافس لرقاقة ابل A17 Pro.

شغلت سلسلة Vivo X100 عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية إستعداداً للإعلان المرتقب، ومن المقرر أن تتضمن هذه السلسلة الإصدار الرئيسي Vivo X100 مع Vivo X100 Pro.

ولقد أوضحت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” أن ابل تخطط لدعم سلسلة Vivo X100 برقاقة معالج Dimensity 9300 والتي يشار إلى أنها أقوى رقاقة 5G طورت من MediaTek حتى الآن.

وتوضح التسريبات أن رقاقة Dimensity 9300 تتضمن عدد8 من الأنوية تنقسم إلى 4 من أنوية Cortex-X4، و4 من أنوية Cortex-A720، على أن ترتكز الرقاقة على عملية تصنيع N4P بدقة 4 نانومتر.

ولقد قدمت ابل رقاقة A17 Pro مؤخراً بدقة تصنيع 3 نانومتر بعملية تصنيع TSMC والتي تدعم هواتف iPhone 15 Pro، بينما تشير التسريبات إلى أن رقاقة Dimensity 9300 ستنافس إصدار ابل في الآداء والكفاءة.

يذكر أن التسريبات لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل إختبارات الآداء الخاصة برقاقة Dimensity 9300 المرتقبة من MediaTek، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الرقاقة خلال الفترة القادمة.

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