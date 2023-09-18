شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: YouTube Music يطرح فلاتر "Cry" جديدة للتعبير عن حالتك المزاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف تطبيق الموسيقى التابع لـ YouTube والذى يعرف بـ YouTube Music خمسة فلاتر مزاجية جديدة، أحدها طلق عليه اسم "Cry"، وفقاً لموقع 9to5Google، لكن فلتر الحالة المزاجية هذا ليس مخصصًا لدموع الفرح، حيث أنه بمجرد الضغط عليه، فإنه يوفر للمستخدمين مجموعة مختارة من الأغاني الحزينة.

وتعد فلاتر الحالة المزاجية الخمسة الجديدة لجميع الأشخاص المصابين بالحزن جزءًا من شريط الأنشطة القديم، الذي تم تقديمه في أواخر عام 2020، والذي أتاح للمستخدمين الوصول إلى الموسيقى المحددة لأربعة أنشطة مميزة: التمرين والتركيز والاسترخاء والتنقل.

تمت مناقشته لأول مرة في موقع YouTube Music الفرعي، ويشعر المستخدمون بالفضول لمعرفة الطريقة التي سيفرق بها تطبيق بث الموسيقى بين فئة النوم الجديدة والفئة القديمة Relax.

فيما لم يتم طرح فلاتر الحالة المزاجية الخمسة الجديدة على نطاق واسع بعد، ولكنها بدأت في الظهور على بعض الأجهزة المحمولة، لذلك لا يمكن القول على وجه اليقين أنك ستحصل عليها على هاتفك في المستقبل القريب بنسبة 100٪.

وتكمن حالة عدم اليقين الأخرى في خوارزميات YouTube Music، ما يجعل المرء يبكي، ويجعل الآخرين يشعرون بالملل، لذلك، لن يكون من السهل جعل الناس يبكون في كل مرة، إذا حصلت تكاليف الاشتراك على ارتفاع آخر في الأسعار، فسيكون ذلك بمثابة قطعة من الكعكة.