تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر Xiaomi Watch 2 Pro في السوق الأوروبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني شاومي في العمل على تطوير إصدارها الجديد من الساعات الذكية Xiaomi Watch 2 Pro، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن سعر الساعة الذكية في السوق الأوروبي.

تقدم شاومي إصدارها المرتقب من الساعات الذكية Xiaomi Watch 2 Pro بنظام تشغيل WearOS 3.0، كما يدعم الساعة الذكية رقاقة Snapdragon W5+ Gen 1.

وتؤكد أحدث التسريبات على أن ساعة Xiaomi Watch 2 Pro الذكية تنطلق بسعر منافس في الأسواق، ولقد شارك “Arsène Lupin” صور ثلاثية الأبعاد جديدة توضح تصميم الساعة الذكية.

أيضاً كشفت التسريبات التي جاءت من “Arsène Lupin” عن سعر الساعة الذكية في السوق الأوروبي، حيث يأتي النموذج الرئيسي بسعر 270 يورو تقريباً، بينما يتوفر نموذج LTE بسعر 330 يورو تقريباً.

بينما تشير بعض التسريبات إلى أن النموذج الرئيسي من ساعة شاومي الذكية المرتقبة يبدأ من سعر 250 يورو في بعض الأسواق الأوروبية، بينما يتراوح سعر نموذج LTE بين 300 إلى 310 يورو.

من جانب أخر أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن ساعة Xiaomi Watch 2 Pro الذكية تضم شاشة AMOLED بحجم 1.43 إنش، بدقة 466 في 466 بيكسل، بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش.

أيضاً تضم الساعة الذكية بطارية بقدرة 500 mAh لعمر شحن يصل إلى 72 ساعة، كما تتميز الساعة الذكية بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع طبقة حماية من Gorilla Glass.

ومن المقرر أن تدعم ساعة شاومي تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 150 نمط رياضي، كما تدعم ميزة تخطيط القلب ECG، ورصد معدل ضربات القلب، وقياس درجة حرارة جلد المستخدم، وتتبع حالة المستخدم أثناء النوم، أيضاً تدعم مقاومة الماء عند 5ATM.

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