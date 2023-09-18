تكنولوجيا: تحديثات iOS 17 وiPadOS 17 تتوفر الآن وهذه هي الأجهزة المتوافقة!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ابل اليوم رسمياً الإصدار الثابت من تحديثات iOS 17 وiPadOS 17 لمستخدمي هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد المتوافقة.

يتوفر لمستخدمي هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد اليوم الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل iOS 17 وiPadOS 17.

ومن المقرر أن يتوافق تحديث iOS 17 مع هواتف الأيفون بدءاً من iPhone Xs و iPhone XR التي أطلقت في 2018، بينما تتوقف ابل عن دعم هواتف iPhone X وسلسلة iPhone 8 وأيضاً iPhone SE.

من جانب أخر تدفع ابل تحديث iPadOS 17 لمستخدمي أجهزة الآيباد للعام 2018، وiPad Air 2019، و iPad mini للعام 2019، و iPad Pro 2018.

يذكر أن ابل أطلقت أيضاً الإصدار الثابت من تحديث WatchOS 10 الذي يتوفر لمستخدمي ساعات ابل الذكية بدءاً من Watch Series 4 والإصدارات اللاحقة من ساعات ابل الذكية، كما أطلقت ابل تحديثات tvOS 10 لمستخدمي Apple TV HD والإصدارات اللاحقة.

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