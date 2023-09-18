تكنولوجيا: كيفية تثبيت تحديث iOS 17 على هاتف الأيفون!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوفر الآن الإصدار الثابت من تحديث iOS 17 بمجموعة من المميزات الجديدة لمستخدمي هواتف الأيفون المتوافقة، وفي السطور القادمة نوضح كيفية تثبيت الإصدار الجديد.

يأتي الإصدار الثابت من تحديث iOS 17 بإستقرار وآداء ثابت مقارنة بالإصدارات التجريبية من التحديث، ولتثبيت الإصدار الجديد سيكون على المستخدم في البداية إجراء نسخ إحتياطي للبيانات الخاصة به على الهاتف.

المميزات الجديدة في تحديث iOS 17

ينطلق تحديث iOS 17 بمجموعة كبيرة من المميزات الجديدة التي تتضمن مميزات للحماية، وAirTag، ونمط “nightstand” جديد، إلى جانب ميزة بطاقات الإتصال المحسنة، وأيضاً تحسينات في ميزة التصحيح التلقائي والنسخ الصوتي، وأيضاً البريد الصوتي المباشر.

أيضاً قامت ابل بتحديث الملصقات، وAirDrop، ولوحة المفاتيح، كما تم تحديث مساعد “Siri” الرقمي لإلقاء الأوامر الصوتية بطلب “Siri” فقط دون الحاجة لعبارة “Hey Siri”.

يتوافق تحديث iOS 17 مع هواتف الأيفون التالية:

الجيل الثاني من iPhone SE والإصدارات اللاحقة

هواتف iPhone XS، وiPhone XS Max، و iPhone XR

هواتف iPhone 11، وiPhone 11 Pro، وiPhone 11 Pro Max

هواتف iPhone 12، وiPhone 12 mini، وiPhone 12 Pro، وiPhone 12 Pro Max

هواتف iPhone 13، وiPhone 13 mini، وiPhone 13 Pro، وiPhone 13 Pro Max

هواتف iPhone 14، وiPhone 14 Plus، وiPhone 14 Pro، وiPhone 14 Pro Max

هواتف iPhone 15، وiPhone 15 Plus، وiPhone 15 Pro، وiPhone 15 Pro Max

ولا يتوافق تحديث iOS 17 مع هواتف iPhone X، وسلسلة iPhone 8 والإصدارات السابقة لهذه الهواتف.

كيفية تثبيت تحديث iOS 17 على هاتف الأيفون؟

توجه للإعدادات ومنها إلى عام ثم تبويب تحديث البرامج

إذا كان هاتفك من الإصدارات المتوافقة سيتوفر تحديث iOS 17 بالفعل في تحديثات البرامج المتاحة لهاتفك، أيضاً يمكنك الإنتظار إلى دقيقة أو أكثر ليظهر التحديث في حالة عدم توفره في التحديثات بشكل مباشر.

يمكن أن يظهر في الجزء السفلي من الشاشة في البداية تنويه للتأكيد على رغبة المستخدم في التحديث، لذا سيكون عليك الموافقة في البداية قبل بدء التحديث

عند بدء تحميل أو تثبيت التحديث الجديد ستظهر للمستخدم تعليمات لمتابعتها لإنهاء عملية التثبيت.

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