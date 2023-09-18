شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أين يمكن الحصول على سفينة الفضاء ناروال فى ستارفيلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين عشرات السفن التى يمكنك العثور عليها وشرائها وحتى إنشائها بنفسك في Starfield، هناك واحدة تبرز كواحدة من أفضل السفن التي يمكنك الحصول عليها دون قضاء ساعات في تصميم واحدة بنفسك، وهي سفينة الفضاء ناروال.

تحتوي هذه السفينةعلى بعض الإحصائيات المذهلة التي تجعلها تستحق سعرها باهظ الثمن، لكن الحصول على رصيد كافٍ لشرائه لا يمثل سوى نصف المشكلة.

إذا كنت تريد أن تصبح قائد سفينة الفضاء Narwhal في Starfield، فستحتاج إلى معرفة مكان الحصول عليها، خسبمل ورد بمؤقع Digitartlends.

كيفية الحصول على ناروال يتم بيع Narwhal في Taiyo Astroneering داخل مبنى Ryujin Industries في نيون، وهي مدينة مركزية رئيسية، ولكن إذا لم تكن قد زرتها بعد أو كنت بحاجة إلى تجديد معلوماتك، فهي في أوليمبوس بمبنى Ryujin Industries.

بافتراض أن لديك 450,000 دولار رصيدًا احتياطيًا باسمك، يمكنك شراء سفينة Narwhal ومع ذلك، هذه سفينة من الفئة C، مما يعني أنك بحاجة إلى الحصول على المرتبة 4 في مهاراتك في القيادة لتتمكن من التعامل معها، لذا ضع ذلك في الاعتبار قبل إنفاق مدخرات حياتك فيها.