شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز الفروق والاختلافات بين هاتفى iPhone 15 vs 15 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح iPhone 15 وiPhone 15 Pro أحدث أجهزة أبل، وفي حين أن iPhone 15 Pro هو بطبيعة الحال أكثر ثراءً بالميزات وقوة، إلا أنه قد يكون مبالغة بالنسبة للكثيرين، وقد اكتسب iPhone 15 ميزات احترافية خاصة به هذا العام مثل Dynamic Island والكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل والمزيد، وفيما يلى نعرض أبرز الفروق بين iPhone 15 و15 Pro للتعرف على جميع الاختلافات.

iPhone 15 vs 15 Pro:أحجام الشاشة وتصميمهاكانت تشكيلة iPhone 14 هي المرة الأولى التي تطلق فيها أبل أحجام الشاشة نفسها تمامًا عبر أجهزة Pro القياسية، ويستمر ذلك بالنسبة لمجموعة iPhone 15 بحجم 6.1 بوصة لشاشات 15 و15 Pro و6.7 بوصة لشاشات 15 Plus و15 Pro Max.

أما التغيير كبير بالنسبة لـ 15 و 15 Plus ذات الأسعار المعقولة هذه المرة هو الحصول على Dynamic Island والتي كانت حصرية للمحترفين، وأصبح سطوع الشاشة الآن هو نفسه في جميع طرز iPhone 15.

ومع ذلك، لا يزال الطرازان 15 Pro وPro Max يحتفظان بالحصرية لـ Always-On وProMotion، فيما يلي نظرة كاملة على مواصفات العرض لجهاز iPhone 15 مقابل iPhone 15 Pro:

في حين أن الشاشات قد وصلت إلى التكافؤ مع تشكيلة iPhone 15 عندما يتعلق الأمر بالمواصفات مثل الدقة والسطوع، فإن iPhone 15 Pro وPro Max يتمتعان بإطارات أنحف.

الحجم - الوزن- التصميم بشكل عام، يظل تصميم iPhone 15 و15 Pro مشابهًا جدًا لـ 14 و14 Pro، لكن Apple أعطت التشكيلة 15 حواف أكثر تقريبًا لشعور أكثر راحة.

ولأول مرة استخدمت أبل التيتانيوم في هواتف iPhone مع 15 Pro وPro Max. وهذا يعني تشطيبات مصقولة جديدة وقوة ومتانة عالية وأجهزة أخف وزنًا أيضًا.

التحديث الرئيسي الآخر لـ 15 Pro وPro Max هو تغيير المفتاح الجانبي إلى زر الإجراء الجديد الذي يوفر التخصيص.

نظرًا لأن 15 Pro وPro Max يتمتعان بإطارات أنحف من 15 و15 Plus، فإن طرازات Pro أكثر إحكاما إلى حد ما.





وبطبيعة الحال، تأتي أجهزة iPhone الجديدة أيضًا بألوان جديدة، وسنتناول ذلك بالتفصيل أدناه. فيما يلي بعض خيارات الحالات الرائعة لأجهزة iPhone 15:

الأداء – A17 Pro مقابل A16 Bionic يمثل هذا العام الثاني الذي تضع فيه Apple أحدث شريحة من السلسلة A في طرازات Pro وتعطي شريحة العام الماضي للنماذج القياسية.

أصبحت تحسينات الأداء على أساس سنوي أكثر طفيفة، لكن Apple تقول إن A17 Pro هو "أسرع وحدة معالجة مركزية متنقلة".

فيما يلي تفاصيل لمواصفات شرائح iPhone 15 وiPhone 15 Pro:

ويقول مطورو الألعاب مثل CAPCOM إن وحدة معالجة الرسومات A17 Pro الجديدة أتاحت إمكانية وصول الألعاب الحصرية لوحدة التحكم مثل Resident Evil 4 إلى iPhone.

عمر البطارية عندما يتعلق الأمر بعمر البطارية، فإن تشكيلة iPhone 15 تتمتع بنفس التقييمات التي تتمتع بها أجهزة iPhone 14. سيتعين علينا أن ننتظر ونرى كيف يمكن مقارنة النتائج في العالم الحقيقي، ولكن إليك تقييمات Apple لتشغيل الفيديو والصوت:

الكاميرات بعض الميزات الرئيسية الجديدة التي أبرزتها Apple لجهاز iPhone 15، وتحديدًا iPhone 15 Pro وPro Max، هي قدرات نظام الكاميرا الجديدة.





تأتي جميع أجهزة iPhone 15 مزودة بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وصورة من الجيل التالي مع التركيز والتحكم في العمق، وSmart HDR 5، والمزيد.

لكن يتميز هاتفي 15 Pro وPro Max بأقوى أنظمة الكاميرا. وفي تغيير هذا العام، حصل هاتف 15 Pro Max على الكاميرا الأكثر قدرة مع حصول العدسة المقربة على تقريب بصري 5x (3x لـ 15 Pro مثل 14 Pro).

تحتوي الكاميرات الرئيسية في 15 Pro وPro Max أيضًا على مستشعرات أكثر قوة على الرغم من أن جميع أجهزة iPhone 15 تحتوي على مستشعرات بدقة 48 ميجابكسل، وتدعم جميع الطرازات الجديدة التقاط صور فائقة الدقة بدقة 24 و48 ميجابكسل.

ألوان آيفون 15 و15 برو يأتي iPhone 15 و15 Plus بهذه الألوان الخمسة: أسود

أزرق

أخضر

أصفر

لون القرنفل

ألوان آيفون 15 ضد 15 برو 2

ويتوفر iPhone 15 Pro وPro Max في: التيتانيوم الطبيعي

التيتانيوم الأزرق

التيتانيوم الأبيض

التيتانيوم الأسود



التخزين والتسعير

يأتي iPhone 15/15 Plus بخيارات التخزين التالية: التخزين والتسعيريأتي iPhone 15/15 Plus بخيارات التخزين التالية: 128 جيجابايت – 799 دولارًا / 899 دولارًا

256 جيجابايت – 899 دولارًا / 999 دولارًا

512 جيجابايت - 1,099 دولارًا / 1,199 دولارًا



يتوفر هاتف iPhone 15 Pro/15 Pro Max في: 128 جيجابايت - 999 دولارًا (15 Pro فقط متوفرة بسعة 128 جيجابايت)

256 جيجابايت - 1,099 دولارًا / 1,199 دولارًا

512 جيجابايت - 1,299 دولارًا / 1,399 دولارًا

1 تيرابايت - 1,499 دولارًا / 1,599 دولارًا