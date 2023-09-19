شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الألوان المتوقعة لسلسلة جوجل Pixel 8 وPixel 8 Pro قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسابيع قليلة تفصلنا عن حدث جوجل، حيث ستكشف الشركة رسميا عن تشكيلة Pixel 8 الجديدة في 4 أكتوبر المقبل، وقد أظهرت التسريبات العديد من المواصفات حول الهواتف المنتظرة، وكانت أخر التسريبات تتعلق بألوان الهواتف.

وفقًا للتسريبات، سيأتي كل من Pixel 8 وPixel 8 Pro بأربعة ألوان لكل منهم حيث ستكون الألوان كالتالي:

- ألوان هاتف بيكسل 8 Haze

Jade

Licorice

Peony

ألوان Pixel 8 Pro Jade

Licorice

Porcelain

Sky

كما كشف تقرير حديث آخر عن خيارات التخزين للنسخ الأوروبية من سلسلة هواتف جوجل بيكسل 8 المنتظرة بالإضافة إلى أسعارها، وألوانها، وبحسب التسريب فمن المنتظر ارتفاع أسعار هواتف بيكسل الجديدة عن الإصدارات السابقة.

وبحسب التقرير فتبلغ أسعار سلسلة بيكسل 8 - هاتف Pixel 8 بسعة تخزين 128 جيجابايت 874 يورو مع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 23%.

- هاتف Pixel 8 بسعة تخزين 256 جيجابايت 949 يورو.

- هاتف Pixel 8 Pro سيتم إطلاقه بسعر 1235 يورو لتخزين 128 جيجابايت.

- هاتف Pixel 8 Pro سيتم إطلاقه بسعر 1309 يورو لتخزين 256 جيجابايت.

- هاتف Pixel 8 Pro سيتم إطلاقه بسعر 1461 يورو لتخزين 512 جيجابايت.