شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف لن تحصل على تحديث iOS 17 .. هل موبايلك ضمنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Apple النقاب عن أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS – iOS 17 في مؤتمر المطورين السنوي للشركة WWDC 2023 في يونيو من هذا العام، والآن عند إطلاق سلسلة iPhone 15، أعلنت شركة Apple أنها ستطرح تحديث iOS 17 لجميع أجهزة iPhone المتوافقة في 18 سبتمبر. هواتف لن تحصل على iOS 17 وأكدت الشركة أيضًا قائمة هواتف iPhone التي لن تتلقى آخر تحديث iOS 17، وأكدت شركة Apple أن iPhone XS والإصدارات الأحدث فقط هي التي ستتلقى تحديث iOS 16، وهذا يعني أن iPhone X وiPhone 8 وiPhone 8 Plus لن يحصلوا على تحديث iOS 17.

ويوفر تحديث نظام التشغيل مجموعة من الميزات الجديدة لأجهزة iPhone المتوافقة، ويتضمن ذلك البريد الصوتي المباشر والأدوات التفاعلية واستخدام Siri أثناء المكالمات الهاتفية ووضع الاستعداد وملصقات جهات الاتصال والمزيد.

وعلى الرغم من أن أجهزة iPhone هذه لن تتلقى آخر تحديثات نظام التشغيل، إلا أن Apple ملتزمة بتوفير تصحيحات الأمان الأساسية حسب الحاجة، ومع ذلك، لن تحصل أجهزة iPhone المذكورة على أي ميزات إضافية وستحتفظ بوظائفها الحالية.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، أطلقت شركة Apple هاتف iPhone X في عام 2017، وهو إصدار الذكرى السنوية العاشرة لإصدار iPhone للشركة. يتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة مجموعة شرائح A11 Bionic ويأتي بتصميم كامل الشاشة، ومن ناحية أخرى، تم إطلاق iPhone 8 وiPhone 8 Plus أيضًا في عام 2017.