شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا جديدة لبرنامج الرسام.. إحداها من "فوتوشوب" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أضافت شركة مايكروسوفت الأمريكية مزايا جديدة متقدمة لتحرير الصور في برنامج "الرسام"، في تحديث جديد ضمن النسخة التجريبية من ويندوز 11 عبر قناتي ديف وكاناري.

ودعمت الشركة في برنامج الرسام ميزتيّ الطبقات والشفافية، وهما ميزتان موجودتان منذ فترة طويلة في برامج تحرير الصور المتقدمة مثل أدوبي فوتوشوب، كما تعتبر الميزتان أساسيتين للمعالجة الصحيحة للصور والرسومات الرقمية، فيمكن للمستخدمين التعامل مع الوظائف المختلفة التي تتيحها ميزة الطبقات، ومنها إضافة طبقات جديدة، ونقلها، وإعادة ترتيبها، ودمجها، وتكرارها، وغير ذلك.

ويمكن لمستخدمي برنامج الرسام الاعتماد على الميزة الثانية في التحديث، وهي ميزة شفافية الصورة، التي تسمح بدعم فتح وحفظ الملفات بصيغة (PNG) مع خلفيات شفافة، وكذلك استخدام الصور الشفافة كطبقات داخل الرسومات.

الرسام في ويندوز 11

وتركز مايكروسوفت خلال الآونة الأخيرة على إضافة مزايا متقدمة إلى برنامج الرسام في ويندوز 11، ومنها إمكانية توليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي باستخدام الأوامر النصية الكتابية اعتمادا على نموذج(DALL-E)، وكذلك إمكانية إزالة خلفية الصور بضغطة زر، إضافة إلى خيارات مختلفة لتحسين واجهة المستخدم.

ومن المقرر أن تتوفر تلك المزايا الجديدة لكافة مستخدمي البرنامج من خلال تحديثات قادمة، ويتوقع أن تساهم تلك المزايا في تغيير الصور النمطية عن برنامج الرسام، من أداة بسيطة إلى برنامج متقدم يمكن الاعتماد عليه.