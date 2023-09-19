شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات iPhone 16 Pro شاشة أكبر مع ميزات صحية جديدة فى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحصل iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max على شاشات أكبر قليلاً في العام المقبل، حسبما ذكر مارك جورمان من بلومبرج في أحدث إصدار من رسالته الإخبارية Power On.

وكشفت أبل مؤخرًا عن سلسلة هواتفها الذكية iPhone 15 مع حصول iPhone 15 وiPhone 15 Plus القياسي على Dynamic Island وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل ظهرت لأول مرة في طرازات 2022 Pro للشركة.

ويقول جورمان إن صانع iPhone سيقدم أيضًا جهاز iPad Pro جديدًا مزودًا بشاشة OLED، ونماذج Mac التي تعمل بنظام M3، بالإضافة إلى ترقية Apple Watch "Series X" بتصميم جديد وميزات صحية، وفقاً لموقع gadgets360.

من المتوقع أن تصل سلسلة iPhone 16 من الهواتف الذكية بعد حوالي عام تقريبًا من الآن، وقد تتضمن الخلفاء المزعومين لـ iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، يذكر جورمان أن طرازات Pro هذه سيتم تجهيزها بشاشات أكبر من الهواتف التي تم إطلاقها للتو بهيكل جديد من التيتانيوم، ويقال إن شركة آبل تشهد "طلبًا قويًا" على طراز iPhone 15 Pro Max مع تأخير الشحنات حتى نوفمبر في بعض المناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة.

تشكيلة iPhone 16 ليست الأجهزة الوحيدة من الشركة التي من المتوقع أن تتميز بشاشات تمت ترقيتها، ستقوم Apple أيضًا بترقية طراز iPad Pro مقاس 11 بوصة و13 بوصة بشاشة OLED، وفقًا لجورمان، تم الإبلاغ سابقًا أنه من المتوقع أيضًا أن يظهر طراز iPad Pro التالي لأول مرة مع ملحقات جديدة بما في ذلك لوحة المفاتيح Magic Keyboard المحسنة.

بينما قدمت شركة Apple أول شريحة 3 نانومتر A17 Pro على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، فمن المتوقع أن يتم انتقال الشركة إلى شرائح 3 نانومتر لأجهزة كمبيوتر Mac الخاصة بها بعد عام 2023، وفقًا لجورمان، الذي يضيف أن الرقاقة المزعومة من المتوقع أن تحل شريحة M3 محل شريحة 5nm M2 من Apple، وستصل إلى طرازات MacBook Pro وMacBook Air وMac الجديدة.

أعلنت شركة تصنيع iPhone في وقت سابق من هذا العام أنها تخطط لبيع أول جهاز كمبيوتر مكاني يمكن ارتداؤه – Apple Vision Pro – في أوائل عام 2024، بسعر 3499 دولارًا، من غير المتوقع أن تقوم الشركة بشحن العديد من وحدات الجهاز، المنتج وأجهزته أكثر بأسعار معقولة.

ومع ذلك، يتوقع جورمان أن يساعد الجهاز في جذب المزيد من العملاء لمنتجات أبل الأخرى، حيث سيكون موجودًا في متاجر البيع بالتجزئة العام المقبل.