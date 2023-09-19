شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يشير إلى إمكانية "فرض رسوم" على استخدام منصة X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال Elon Musk إن منصته للتواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، لن تبقى مجانية، وستقدم نظام اشتراك مقابل رسوم منخفضة على استخدامه أو ما يعرف بـ "paywall".

وقال ماسك خلال بث مباشر على X: "السبب الوحيد الأكثر أهمية وراء انتقالنا إلى الحصول على دفعة شهرية صغيرة مقابل استخدام نظام X، هو أنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لمحاربة جيوش ضخمة من الروبوتات".



وقال ماسك إن وجود نظام للدفع وإعطاء الأولوية لمنشورات المستخدمين المميزين سيساعد في تقليل تأثير الروبوتات، وقال " ماسك ": "نظرًا لأن الروبوت يكلف جزءًا صغيرًا من بنس واحد، فلنعتبره عُشر بنس واحد، ولكن حتى لو كان عليه دفع بضعة دولارات أو شيء من هذا القبيل، أي مبلغ بسيط، فإن التكلفة الفعلية للروبوتات مرتفعة جدًا".

وقال Musk إنه يعتقد أن نظام paywall أمر بالغ الأهمية إذا كان X يتعامل مع الروبوتات على المنصة، وقال ماسك: "سنتوصل في الواقع إلى تسعير أقل مستوى، نريد أن يكون مجرد مبلغ صغير من المال"، "إنها مناقشة أطول ولكن هذا هو في الواقع الدفاع الوحيد ضد جيوش الروبوتات."

ليست هذه هي المرة الأولى التي يفكر فيها الملياردير في الحصول على نظام paywall لجميع مستخدمى X، وقد ناقش ماسك الفكرة مع أحد مستشاريه، وهو صاحب رأس المال الاستثمارى ديفيد ساكس، العام الماضى، وفقًا لتقرير صادر عن النشرة الإخبارية للتكنولوجيا Platformer.

وأدخل Musk سلسلة من التغييرات على المنصة منذ شرائها في أكتوبر 2022، وإلى جانب إعادة تسمية Twitter إلى X، استبدل Musk برنامج التحقق القديم للمنصة - العلامات الزرقاء التي تتحقق من صحة الشخصيات الشهيرة - ببرنامج الاشتراك Twitter Blue فى مارس.

وتعد التغييرات جزءًا من محاولات Musk لوضع النظام الأساسي على طريق الربحية، وفي يوليو، قال الملياردير في منشور على موقع X إن الشركة كانت في وضع مالي صعب، وقال ماسك في منشوره في شهر يوليو: "ما زلنا نشهد تدفقًا نقديًا سلبيًا، بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50٪ تقريبًا بالإضافة إلى عبء الديون الثقيل"، "نحن بحاجة للوصول إلى تدفق نقدي إيجابي قبل أن يكون لدينا ترف أي شيء آخر."