تكنولوجيا: هاتف vivo Y17s ينطلق بمعالج Helio G85 وكاميرة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت vivo في سوق سنغافورة عن هاتف vivo Y17s منخفض التكلفة، والذي يأتي بمعالج Helio G85، وكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف vivo Y17s بشاشة IPS LCD بحجم 6.56 إنش، ودقة عرض 720 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz، وتؤكد الشركة على أن الشاشة تتميز بقدرة سطوع 840 nit.

وفي إعدادات الكاميرة تدعم الشركة هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما يضم الهاتف كاميرة سيلفي في نتوء القطرة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

كما يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Helio G85، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

أيضاً يضم vivo Y17s بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الشحن بقدرة 15W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة Funtouch OS 13، ويدعم معايير IP54 لمقاومة الأتربة ورذاذ الماء.

ويتوفر vivo Y17s في سوق سنغافورة بسعر 146 دولار، على أن تقدم vivo الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان هما البنفسجي والأخضر.

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