تكنولوجيا: Honor تحدد 21 من سبتمبر لكشف النقاب عن Honor X40 GT Racing

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت Honor يوم 21 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن إصدار الشركة الخاص Honor X40 GT Racing.

كانت شركة Honor قد أطلقت Honor X40 GT في شهر أكتوبر من العام الماضي، والآن تستعد الشركة لإطلاق إصدار خاص بعنوان Honor X40 GT Racing.

ولقد انطلق الإصدار الرئيسي X40 GT للأسواق بثلاثة إختيارات في الألوان، بينما يأتي إصدار X40 GT Racing باثنان من النماذج التي تتميز بشريط رأسي يتوسط الغطاء الخلفي مع علامة “Matrix AI Vision Camera” التجارية على هذا الشريط.

من جانب أخر لم تقدم Honor تفاصيل رسمية حول مواصفات وتكوينات إصدارها الخاص المرتقب، إلا أن تسريبات جاءت من JD.com أشير فيها إلى أن Honor X40 GT Racing يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، على عكس الإصدار الرئيسي الذي يتوفر باثنان من الإختيارات في الذاكرة بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن مواصفات X40 GT Racing الأخرى لن تختلف عن الإصدار الأصلي، لذا يأتي الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.81 إنش، وجودة عرض FullHD+، كما يدعم معدل تحديث 144Hz، أيضاً يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 12، وواجهة Magic UI 6.1، كما يضم معالج Snapdragon 888.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4800 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويضم الهاتف كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع اثنان من الكاميرات بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

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