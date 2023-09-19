تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق أكبر أجهزتها اللوحية MatePad Pro بحجم 13.2 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة هواوي على خططها لإطلاق جهاز MatePad Pro بحجم 13.2 إنش في 25 من سبتمبر، وهو أكبر أجهزة هواوي اللوحية حتى الآن.

تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في 25 من سبتمبر لإطلاق جهاز MatePad Pro 13.2 في السوق الصيني، ومن المقرر أن يتميز هذا الإصدار بتصميم نحيف وخفيف، كما يتميز الجهاز بحواف فائقة النحافة في محيط الشاشة.

وتشير التوقعات إلى أن جهاز MatePad Pro 13.2 يأتي بنتوء في الشاشة للكاميرة بإعدادات مزدوجة مع مستشعر 3D ToF لتقنية التعرف على الوجه، والدفع الإلكتروني.

كما تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Kirin 9000s التي قدمت في سلسلة Mate 60، وهاتف Mate X5 القابل للطي.

أيضاً يأتي جهاز MatePad Pro اللوحي بتقنية الإتصال “StarLight” وهي تقنية إتصال لاسلكية قصيرة المدى تجمع بين البلوتوث وWi-Fi.

ومن المقرر أن يدعم MatePad Pro 13.2 قلم stylus جديد بإستجابة سريعة بفضل تقنية “StarLight”، كما تشير التوقعات إلى أن الجهاز يدعم الشحن اللاسلكي.

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