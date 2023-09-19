iPhone 16 Pro قد يحمل كاميرا بيروسكوبية Periscope بتصميم جديد

iPhone 16 Pro يحصل على تسريبه الأول وذلك قبل ان يصدر الـ15 Pro في أيدي المستخدمين حتى، وهنا نتحدث عن تسريب يخص كاميرا الهاتف للتقريب البصري، قبل ان نتحدث عن التسريب فنتذكر هاتف iPhone 15 Pro Max الذي لأول مرة في سلسلة هواتف ايفون يحمل كاميرا بيروسكوبية Periscope للتقريب البصري حتى 5X، ولكن هذا لم يصدر في النسخة الصغيرة من الـPro هذا العام، التسريبات الآن تقول بأن iPhone 16 Pro سيحصل على كاميرا بيروسكوب بتصميم المنشور الرباعي نفس الموجودة في هاتف 15 Pro Max، فما التفاصيل؟

iPhone 16 Pro بكاميرا Periscope

لتستطيع الشركات ايجاد حلول للتقريب البصري حتى درجات كبيرة قررت ان تعتمد على كاميرا تُسمى بالـPeriscope والتي على عكس باقي الكاميرات لا يتواجد سطح المستشعر موازيًا لظهر الهاتف، بل يكون المستشعر في مستوى عمودي عليه، المستشعر يكون رأسيًا لا أفقيًا حسب ما تفهمها انت، ذلك جعل بروز الكاميرات اقل بكثير من البروز الذي احتاجته الشركات لتحقق نفس النتائج، ان لم تلجأ شركات مثل سامسونج او جوجل لهذا التصميم لكان بروز الكاميرات ضعف البروز الحالي، شركة Apple هي آخر الشركات التي تستعمل هذه التقنية في iPhone 15 Pro Max لكن لتقديم بروز كاميرات ابسط استعملت العدسات من نوع منشور رباعي، وذلك قدم تقريب بصري حتى 5X فقط لكن هذا لم يصدر في الـiPhone 15 Pro

التسريبات تتحدث عن iPhone 16 Pro الذي سيحمل نفس الكاميرا الخاصة بالـiPhone 15 Pro Max بنفس التقنية لتقديم نفس التجربة، وهذا ليس شيئًا جديدًا فقد فعلت Apple هذا الأمر من قبل مع iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max عندما قدمت ميزة الـSensor Shift في الأخير ومن ثم أصدرتها في هواتف iPhone 13 بعد ذلك في العام الذي يليه، فهذا كان أمر متوقع ان تختبر Apple الميزة او تسوق لها في النسخة الـPro Max ومن ثم تُعيد وضع هذه الميزة في الـPro العادي.

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