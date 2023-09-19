شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجاح مهمة Aditya-L1 الشمسية التابعة للهند فى مناورة بين الشمس والأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) اليوم الثلاثاء أن مهمتها الشمسية الأولى – Aditya-L1 – قامت بمناورة Trans-Lagrange Point 1 Insertion (TL1I) بنجاح وأصبحت المركبة الفضائية الآن في مسار سيأخذها إلى الشمس.

وأبلغت ISRO أيضًا أنها المرة الخامسة على التوالي التي تنجح فيها ISRO في نقل جسم ما في مسار نحو جرم سماوي آخر أو موقع آخر في الفضاء، وفقاً لموقع gadgets360.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لـ ISRO على منصة التواصل الاجتماعي X ما يلي: "مهمة Aditya-L1 | انطلق إلى نقطة الشمس والأرض L1 | تم تنفيذ مناورة Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) بنجاح، والمركبة الفضائية الآن في مسار سيأخذها إلى نقطة الشمس-الأرض L1، وسيتم وضعه في مدار حول L1 من خلال مناورة بعد حوالي 110 أيام، هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي تنجح فيها ISRO في نقل جسم ما في مسار نحو جرم سماوي آخر أو موقع آخر في الفضاء.

وفي وقت سابق، انطلقت منصة إطلاق تحمل المركبة الفضائية Aditya-L1 من محطة الفضاء ساتيش داوان في سريهاريكوتا في ولاية أندرا براديش، وتشمل الأهداف الأساسية لمهمة الهند الشمسية الأولى جمع البيانات العلمية ووضع علامة بارزة أخرى في جهود استكشاف الطاقة الشمسية في الهند.