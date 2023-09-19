شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاك دورسى يتولى رئاسة شركة Square مرة أخرى.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في غضون أسبوعين، سيتولى جاك دورسي إدارة أعمال شركة سكوير مرة أخرى وهو أحد مؤسسين منصة تويتر، حيث أسس دورسي شركة التكنولوجيا المالية في عام 2009 قبل توسيع خدماتها وإعادة تسميتها بـ Block بحلول نهاية عام 2021، وأصبحت Square نفسها، المنصة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، واحدة من الشركات التابعة للشركة الجديدة، وفقاً لموقع engadget.



في فبراير من هذا العام، تم تعيين أليسا هنري رئيسًا تنفيذيًا لشركة Square بعد سنوات من العمل كنائب نائب الرئيس ورئيس وحدة البيع لديها، والآن، وفقًا للملف التنظيمي الذي اطلعت عليه شبكة CNN، فإن هنري سيتنحى عن منصبه ويترك الشركة في الثاني من أكتوبر.

وقال متحدث باسم Block لشبكة CNN: "بصفتها الرئيس التنفيذي لشركة Square، ساعدت أليسا هنري في تحويل الشركة إلى شركة تكنولوجيا تعتمد على البرمجيات، وتوجيه الفريق خلال حالة عدم اليقين بشأن عمليات الإغلاق العالمية بسبب الوباء، وتوسيع نطاق خدماتنا للشركات الصغيرة حول العالم، السبب في ما هو عليه الشركة اليوم إلى حد كبير بسبب قيادة أليسا ونتمنى لها الأفضل في مساعيها المستقبلية".

قبل انضمامها إلى Square، قادت هنري قسم خدمات التخزين في Amazon Web Services وأشرفت على تطوير البرامج والعمليات، بالإضافة إلى إدارة المنتجات الواردة والصادرة لعدة فرق، ولا يزال سبب مغادرة هنري غير معروف أيضًا، وكما لاحظ موقع Payments Dive، فقد توقفت Square عن العمل لمدة يوم كامل تقريبًا، مما جعل التجار غير قادرين على معالجة المدفوعات.