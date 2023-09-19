شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية مختبئ فى نظام نجمى غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل علماء الفلك إلى اكتشاف غير متوقع عند إعادة تحليل الصور التي التقطها أحد أكبر التلسكوبات في العالم، حيث تمكن التلسكوب الكبير جدًا في تشيلي من تصوير كوكب يدور حول نجم في نظام متعدد النجوم يقع على بعد حوالي 480 سنة ضوئية من الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، يدور الكوكب الخارجي، الذي يبلغ حجمه 15 مرة أكبر من كوكب المشتري الأكبر في نظامنا الشمسي، حول نجم صغير يدور هو نفسه حول نجم أكبر.

ويعد النظام النجمى الذي يُطلق عليه اسم HIP 81208، نظام معروف لدى علماء الفلك منذ فترة طويلة، لكن وجود كوكب خارج المجموعة الشمسية في مدار النجم الأصغر جاء بمثابة مفاجأة لعلماء الفلك الذين أعادوا فحص صور النظام التي التقطها في وقت سابق التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) في تشيلي.

كما أن الكوكب الخارجي المكتشف حديثًا ضخم جدًا، وقال ESO في بيان له، إن اكتشاف الفريق يمثل أول نظام رباعي هرمي يتم العثور عليه باستخدام التصوير المباشر، حيث يتم اكتشاف معظم الكواكب الخارجية من خلال ما يسمى بطريقة العبور، والتي تتضمن مراقبة الانخفاضات الدقيقة في سطوع النجم الناجم عن مرور كوكب أمام قرصه من نقطة الراصد.

أما التصوير المباشر يحتاج إلى تلسكوبات قوية جدًا وكاميرات فائقة الحساسية لرؤية الأجسام الكوكبية مباشرة، وفي الصور المعاد تحليلها، اكتشف علماء الفلك من مرصد باريس أن الكوكب الخارجي العملاق يشكل فقاعة في حلقة الضوء المحيطة بنجمه الأم.

وقالت ESO في البيان إن هذا الاكتشاف سيساعد علماء الفلك على تعزيز فهمهم لتكوين الأنظمة المعقدة.