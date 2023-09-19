الأرصاد :تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة خلال الساعات المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للـ أرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لعاصفة، خلال الساعات المقبلة.

حقيقة تعرض البلاد لعاصفة جوية

أوضحت غانم في تصريحات خاصة وفقا لما نشره موقع القاهرة 24: لن تشهد البلاد أي عواصف خلال الساعات المقبلة أو حتى الأيام المقبلة، ويسود البلاد استقرار تام في الأحوال الجوية، حتى الأسبوع المقبل.

وتابعت: يسود البلاد استقرار تام في الأحوال الجوية، مع تحسن في درجات الحرارة، حيث أنها تنخفض وتسجل حول المعدلات الطبيعة لها في مثل هذا الوقت من العام.

أماكن سقوط أمطار

وأكدت: من المتوقع فرص لسقوط الأمطار، وتنحصر على السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، منوهة: تصبح أمطار غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، تساعد على تحسن الأجواء.

وواصلت: مع دخول فترة الليل يزيد تحسن في الأحوال الجوية، مع انخفاض درجات الحرارة، ونشاط نسبي للرياح يساعد على تلطيف الأجواء.

واستكملت: فصل الخريف خلال هذا العام يشهد حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة امتداد منخفض السودان الموسمي، بالتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تشكل وتكون السيول على المناطق الموجودة من سلاسل جبال الحر الأحمر وجنوب سيناء وبعض المناطق الموجودة في الصعيد، نتيجة لطبيعية المناطق الجبلية.

وأشارت إلى أنه خلال فصل الخريف تشهد البلاد تكرار لتشكل السيول معدلات أمطار أعلى من المعدل الطبيعي لفصل الخريف، وحالات عدم استقرار في الأحوال الجوية على المناطق الساحلية كميات أمطار أعلى.

ظواهر جوية عنيفة خلال فصل الخريف

وأكدت أنه من الممكن تعرض البلاد لظواهر جوية عنيفة، نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع حرارة البحرين الأحمر والمتوسط، مشددة: دول حوض البحر المتوسط، عرضة لمنخفضات جوية معمقة قد تصل لعواصف جوية، تؤثر على بعض الدول الموجودة في حوض البحر المتوسط.

واستطردت: تٌحدد شدة تأثير المنخفض الجوي ووصوله لحد العاصفة، وفقًا لمكانه والحالة الجوية، حيث أن بعض من حالات عدم الاستقرار تشمل عنف وتطرف مناخي.

وشددت غانم: قد يكون هناك عواصف رعدية خلال فصل الخريف، نتيجة فرق درجات الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا، قد تتعمق وتؤثر على بعض البلدان، لكن تأثيرها يختلف وفقًا لطبيعة الجغرافية للدول والمناخ المعتاد بها.