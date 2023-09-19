شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث المخاطر.. بدء مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا للأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، اليوم الثلاثاء، مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا للأمن السيبراني 2023، بمشاركة ممثلي الوزارات ومنظمي الاتصالات والمنظمات المتدخلة في مجال الطاقة والصناعة.

ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر مواضيعًا تتعلق بمخاطر الأمن السيبراني الحالية وتهديداتها المحتملة، خاصة في المجال الطاقي.

مع التأكيد على ضرورة توفير أفضل الحلول الاستباقية لتأمين استمرار الأعمال. مع التركيز بشكل خاص على الحلول التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.