تكنولوجيا: سيتم إطلاق هاتفي oppo A2x وA2m قريبًا بمواصفات متطابقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة أوبو مؤخرًا هاتف A2 Pro في الصين مع بعض المواصفات المتميزة، بما في ذلك شاشة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز، وشريحة Dimensity 7050، وإعداد كاميرا بدقة 64 ميجابكسل، والمزيد.

ومن المحتمل أيضًا أن تستعد الشركة لإطلاق هاتفين جديدين من مجموعة A، ويطلق عليهما اسمي oppo A2x وA2m. وقد تم رصد هذين الهاتفين مؤخرًا على موقع شهادة TENAA بمواصفات مماثلة.

تم رصد هاتف oppo A2m على هيئة TENAA برقم طراز PJU110، بينما تم تسمية هاتف A2x برقم طراز PJS110. ويقال أن كلا الهاتفين مخصصان للسوق الصينية.

نرى أن الهواتف تتبنى تصميمًا مألوفًا، حيث يضمان حلقتين في الخلف وما يشبه نتوء قطرة الماء من الامام.

كما يتميز كلاهما بشاشة LCD بحجم 6.56 بوصة والتي توفر دقة HD+ تبلغ 720 × 1612 بكسل. وقد تم إدراج كلا الهاتفين من قبل الهيئة مع معالج ثماني النواة بتردد 2.2 جيجا هرتز.

من المحتمل أن يتم إقران الشريحة الموجودة على الهاتفين بـ 8 جيجابايت/12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت/256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

تم إدراج كل من oppo A2x وA2m ضمن قاعدة بيانات TENAA ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، لكن قدرات الشحن الخاصة بهما لا تزال غير معروفة.

ومن حيث النظام، سيعمل OPPO A2x وA2m بنظام Android 13، مع واجهة مستخدم ColorOS 13 على الأرجح.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يحصل كلا الطرازين على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مع مستشعر أساسي بدقة 13 ميجابكسل في الخلف.

رسميًا، لم تكشف شركة أوبو بعد عن أي شيء يتعلق بالهاتفين الذكيين. وبالنظر إلى المواصفات، فهي تبدو مثل هواتف الفئة المتوسطة التي يقل سعرها عن 150 دولار.

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