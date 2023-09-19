تكنولوجيا: الكشف عن نظارة Huawei Eyewear 2 الذكية المزودة بتقنية عزل الضوضاء الثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي عن أحدث أجهزتها القابلة للارتداء، Eyewear 2، في حدث أقيم في برشلونة. وعلى ما يبدو، تعتمد النظارات الذكية Eyewear 2 على نجاح سابقتها التي تم إطلاقها في ديسمبر 2021 وتقدم بعض الميزات الجديدة والمثيرة.

تحتفظ نظارات Eyewear 2 بسهولة التحكم بإيماءات اللمس على الذراع، تمامًا مثل نسختها القديمة. ويتضمن أيضًا مكبرصوت مدمجًا لمزيد من الوظائف.

والأمر الجدير بالملاحظة هو وظيفة عزل الضوضاء الثلاثية، مما يضمن إجراء مكالمات صوتية واضحة تمامًا.

كما ان أحد التحسينات المهمة هو عمر البطارية المثير للإعجاب، والذي يوفر ما يصل إلى إحدى عشرة ساعة من تشغيل الموسيقى وتسع ساعات من وقت الاتصال.

والأكثر إثارة للإعجاب هو قدرتها على الشحن السريع؛ حيث ان 10 دقائق فقط من الشحن توفر ثلاث ساعات من الاستخدام، بينما يستغرق الشحن الكامل 50 دقيقة فقط.

تم تصميم هذه النظارات بإطار من التيتانيوم خفيف الوزن يزن 4.7 جرامًا فقط، مما يوفر الأناقة والراحة. ويمكن للمستخدمين أيضًا اختيار عدسات Zeiss الطبية، التي تمزج بين الموضة والوظيفة. ومع تصنيف IP54، فإن Eyewear 2 مقاومة للماء، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي.

تتكامل نظارات Eyewear 2 بسلاسة مع أجهزة iOS وAndroid وWindows عبر تقنية Bluetooth، مما يضمن التوافق مع مجموعة واسعة من المنصات.

من المقرر إطلاق النظارة في الاتحاد الأوروبي في 18 أكتوبر، بسعر يبدأ من 300 يورو (258 دولارًا). ولا توجد تفاصيل عن التوفر العالمي في الوقت الحالي.

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