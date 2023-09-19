شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تسعى لتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى لعمالقة التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأوروبي (EU) مؤخرًا عن قواعد لتنظيم تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) وحالات الاستخدام، والآن كشف تقرير حديث ان المملكة المتحدة تتبع الآن هذه المجموعة من خلال وضع مبادئ للقيام بنفس الشيء.

ووفقًا لتقريرحديث من قبل TOI التقني، تم تصميم هذه المبادئ الجديدة التي وضعتها هيئة المنافسة والأسواق (CMA) لمنع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT من الهيمنة على عدد قليل من شركات التكنولوجيا الكبرى.

وستحمل القواعد القادمة أيضًا شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Google وMicrosoft وOpenAI من بين شركات أخرى مسئولية العواقب السلبية المحتملة للذكاء الاصطناعي دون خنق الابتكار، "لا يمكن اعتبار المستقبل الإيجابي أمرا مفروغا منه"

وقالت سارة كارديل، الرئيس التنفيذي لـ CMA، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لديها إمكانات حقيقية للتكنولوجيا لزيادة الإنتاجية وجعل المهام اليومية أسهل ولكن لا يمكن اعتبار المستقبل الإيجابي أمرًا مفروغًا منه، وقالت إن هناك خطرًا من أن يهيمن عدد قليل من اللاعبين الذين يمارسون قوة السوق على استخدام الذكاء الاصطناعي.

ونُقل عنها قولها: "لهذا السبب اقترحنا اليوم هذه المبادئ الجديدة وأطلقنا برنامجًا واسعًا للمشاركة للمساعدة في ضمان تطوير واستخدام النماذج الأساسية بطريقة تعزز المنافسة وتحمي المستهلكين".

القمة العالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا من المقرر أن تستضيف بريطانيا قمة عالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي في غضون ستة أسابيع حيث ستلتمس آراء مطوري الذكاء الاصطناعي الرائدين مثل Google وMeta وOpenAI وMicrosoft وNvidia وAnthropic، بالإضافة إلى الحكومات والأكاديميين والجهات التنظيمية الأخرى.

وفي الوقت نفسه، تتطلع الولايات المتحدة أيضًا إلى وضع قواعد لتنظيم الذكاء الاصطناعي. دعا البيت الأبيض مؤخرًا سبع شركات – جوجل، ومايكروسوفت، وميتا، وأمازون، وأوبن إيه آي، وأنثروبك، وإنفليكشن – وأعلنوا عن اتفاقيات طوعية بشأن التطوير المسئول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.