تكنولوجيا: ابل تخطط لدعم هاتف iPhone 16 Pro العام المقبل بكاميرة periscope

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إنتهت ابل مؤخراً من إطلاق جيل جديد من هواتف الأيفون للأسواق، ومن جديد تتجه الأضواء لإصدارات العام المقبل، حيث تؤكد أحدث التقارير على أن هاتف iPhone 16 Pro يأتي العام المقبل بكاميرة periscope المميزة بتصميم رباعي مبتكر.

قدمت ابل هاتف iPhone 15 Pro Max خلال الفترة الماضية بتحسينات في إعدادات الكاميرة، ويأتي على رأس هذه التحسينات كاميرة periscope جديدة بميزة التكبير البصري حتى 5 مرات.

وتتميز عدسة periscope الجديدة ببعد بؤري 120 مم، وتصميم رباعي مبتكر، كما تتميز العدسات بفتحة f/2.8، وحجم بيكسل 1.12µm في مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل.

ولقد أوضح تقرير المحلل “Ming-Chi Kuo” الأخير إلا أن ابل تخطط لجلب كاميرة periscope في إصدار iPhone 16 Pro العام المقبل ليحاكي إصدار Pro Max.

يذكر أن ابل تواجه بعض التحديات في إنتاج هاتف iPhone 15 Pro Max، وذلك نتيجة لإرتفاع تكاليف الإنتاج وإنخفاض معدل إنتاجية عدسات periscope المقدمة من “Largan Precision”.

من جانب أخر تسجل ابل إرتفاع ملحوظ في طلبات الحجز المسبق لهاتف iPhone 15 Pro Max، لذا بدأت ابل في تأجيل موعد تسليم شحنات طلبات الحجز لفترة أطول، ومن المتوقع أن تصل شحنات ابل من هواتف iPhone 15 إلى 80 مليون وحدة.

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