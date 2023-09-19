شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. طريقة إنشاء قناة على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم WhatsApp ميزة القنوات الخاصة به، حيث تعمل القنوات كأداة بث أحادية الاتجاه، مما يتيح للمسؤولين إرسال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي، ولمساعدة المستخدمين في العثور على القنوات التي تثير اهتمامهم، تعمل الشركة على إنشاء دليل قابل للبحث.



لذا إذا كنت ترغب أيضًا في إنشاء قناة واتساب، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه

خطوات ضمن هذا الدليل، يمكن للمستخدمين العثور على القنوات المتعلقة بهواياتهم وفرقهم الرياضية وتحديثات من السلطات المحلية ومواضيع أخرى متنوعة، علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار الانضمام إلى قنوات WhatsApp من خلال اتباع روابط الدعوة المشتركة داخل الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المنشورة عبر الإنترنت.لذا إذا كنت ترغب أيضًا في إنشاء قناة واتساب، فاتبع الخطوات المذكورة أدناهخطوات 1. افتح واتساب ويب، وانتقل إلى القنوات بالنقر على أيقونة القنوات

2. الآن انقر على أيقونة + وانتقل إلى إنشاء قناة

3. انقر فوق "متابعة" وتابع من خلال المطالبات التي تظهر على الشاشة.

4. أضف اسم قناة لإنهاء إنشاء قناتك. ويمكنك اختيار تغيير الاسم مرة أخرى في أي وقت.

5. تخصيص قناتك: يمكنك اختيار تخصيص قناتك الآن عن طريق إضافة وصف وأيقونة أو الانتظار حتى وقت لاحق.

أضف وصفًا للقناة: اكتب بضع كلمات لمساعدة المتابعين المحتملين على فهم موضوع قناتك.

إضافة رمز قناة: أضف صورة من هاتفك أو الويب لتميزها.

6. انقر فوق إنشاء قناة، وبذلك تكون قد انتهيت!