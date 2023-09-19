شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أبل .. أبرز 4 مؤتمرات تنتظر عالم التقنية هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتاد عالم التقنية على عدد من المؤتمرات الثابتة كل عام، حيث تحتل سامسونج شهر أغسطس، بينما تسيطر أبل على شهر سبتمبر، في حين أن أكتوبر من نصيب شركة جوجل، لكن على ما يبدو أن هذا العام يضم الكثير من الأحداث، و فيما يلي أهم خمسة أحداث تقنية نتطلع إليها.

- حدث أجهزة وخدمات أمازون تعقد أمازون حدثها الخاص بالأجهزة، حيث من المتوقع أن تطلق الشركة الجيل القادم من الأجهزة، ومن المقرر عقد الحدث في 20 سبتمبر في الحرم الجامعي Amazon HQ2 في أرلينجتون، فيرجينيا، لكن أمازون لم تكشف الكثير من التفاصيل عن هذا المؤتمر، لكن رغم ذلك، أطلقت الشركة جهاز Kindle Scribe والجيل الخامس من Echo Dot خلال هذا الوقت من العام الماضي.

- حدث خاص لمايكروسوفت وكانت مايكروسوفت قد أعلنت بالفعل عن هذا الحدث في وقت سابق، وقالت الشركة إنها ستستضيف حدثًا “خاصًا” حيث من المرجح أن تكشف الشركة عن أجهزة Surface جديدة، وأشارت التقارير إلى أن Surface Studio 2 قد يكون الحدث الرئيسي في هذا الحدث.

وبصرف النظر عن أجهزة Surface، يمكن لشركة مايكروسوفت تقديم إمكانات جديدة للذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل Windows 11، وتجدر الإشارة إلى أن Microsoft قد عقدت بالفعل حدثًا للذكاء الاصطناعي هذا العام، ومن المقرر أن يقام الحدث في مدينة نيويورك.



Meta Connect 2023 علاوة على ذلك، أعلنت مايكروسوفت أيضًا عن حدث في أكتوبر – بعد أيام قليلة من استضافتها “الحدث الخاص”، وقالت الشركة في دعوة لحضور الحدث: "انضم إلينا في 3 أكتوبر لحضور حدث OneDrive الحصري"، وأطلقت عليه اسم "Microsoft OneDrive: مستقبل إدارة الملفات هنا".Meta Connect 2023 تمامًا مثل Microsoft، أعلنت Meta أيضًا عن هذا الحدث السنوي مسبقًا، و سيتم عقد Meta Connect 2023 يومي 27 و28 سبتمبر في مقر Meta الرئيسي في مينلو بارك، كاليفورنيا.

وتاريخيًا، شهدت Meta Connect إطلاق سماعات الواقع الافتراضي، ولقد كانت هناك تطورات في Metaverse للشركة، وقد تلقي الشركة المزيد من الضوء عليها، قد نتعلم أيضًا المزيد عن سماعة الرأس Meta Quest 3 VR القادمة.