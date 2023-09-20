شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف استحواذ مايكروسوفت على ألعاب Bethesda الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ شركة مايكروسوفت على شركة ZeniMax Media وهى الشركة الأم لاستوديوهات الالعاب مثل Bethesda Game Studios وid Software وقبل أن تستحوذ عليها مايكروسوفت كانت تعمل على إعادة صياغة ألعاب The Elder Scrolls IV: Oblivion وFallout 3 وإدخال جديد في امتياز Doom، وفقًا لما ذكره موقع New York Times.

لكن بحسب التقرير، فقد تم الكشف عن المستندات كجزء من قضية لجنة الاتصالات الامريكية FTC ضد Microsoft فيما يخص التحقيق فى عمليات الاستحواذ أو احتكار الالعاب، وتم تضمين الألعاب في عرض تقديمي قدمته مايكروسوفت في يوليو 2020 حول الاستحواذ المحتمل على ZeniMax.

و تشمل الألعاب غير المعلنة في العرض ما يلي • النسخة المعدلة من لعبة Oblivion (التي تم تحديدها في الأصل للسنة المالية 2022)

• Doom Year Zero وDLC (السنة المالية 2023) والمجموعة الثانية من المحتوى القابل للتنزيل (السنة المالية 2024)

• النسخة المعدلة من Fallout 3 (السنة المالية 2024)

• تكملة لـ Ghostwire طوكيو 2024

• العار 3 (السنة المالية 2024)

هناك أيضًا عدد من العناوين لوحدة التحكم من الكمبيوتر الشخصي بدون أسماء محددة، بما في ذلك:

• لعبة إنديانا جونز (التي عرفنا عنها منذ فترة وكان من المقرر أصلاً إجراؤها في العام المالي 2022)

• مشروع كيستريل (السنة المالية 2023) والتوسعة (السنة المالية 2024)

• مشروع البلاتين

• "لعبة IP مرخصة" ذات اسم غامض

وهذه كانت تقديرات منذ أكثر من ثلاث سنوات وقبل أن تكمل مايكروسوفت استحواذها على ZeniMax فى مارس 2021 ، لذلك هناك دائمًا احتمال أن تكون بعض هذه الخطط قد تغيرت بشكل كبير أو تم إلغاؤها بالكامل، لكنها قد توفر نظرة مبكرة على بعض الألعاب التي يمكن أن نتطلع إليها من Microsoft فى المستقبل.

وكشف التسريب نفسه أيضًا عن إعادة تصميم Xbox Series X بدون قرص، وXbox Series S محدث، ووحدة تحكم Xbox جديدة تمامًا "Sebile".