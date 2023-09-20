تكنولوجيا: رقاقة Tensor G4 القادمة ترتكز على عملية تصنيع سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في العمل على تطوير رقاقة Tensor G4 التي تدعم الجيل القادم من هواتف الشركة Pixel 9، وتشير أحدث التقارير إلى أن رقاقة G4 ترتكز على عملية تصنيع العملاق الكوري سامسونج.

تستعد عملاق البحث جوجل لإطلاق سلسلة هواتفها المميزة Pixel 8 في حدث يعقد في شهر أكتوبر، والتي تضم رقاقة Tensor G3 التي ترتكز على رقاقة Exynos 2400.

ولقد أكد تقرير جديد نشر على منصة X على أن إصدارات Google Pixel 9 المقرر إطلاقها في 2024 تأتي برقاقة Tensor G4 التي تتميز أيضاً بعملية تصنيع سامسونج.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن Tensor G4 تحاكي رقاقة G3، حيث تتضمن واحدة من أنوية Cortex-X4، مع أنوية A720 وA520، مع كرت شاشة Immortalis-G715، ومن المقرر أن تعمل سامسونج على إنتاج الرقاقة.

كما توضح التقارير أن رقاقة Tensor G4 تأتي بعملية تصنيع 4LPP+، وهي عملية تصنيع محسنة مقارنة بعملية 4LPP المستخدمة في رقاقة Tensor G3، إلا أن التقرير لم يوضح التحسينات المقدمة في عملية التصنيع المحسنة.

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