تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإزالة كاميرة periscope بدقة 10 ميجا بيكسل من هاتف Galaxy S24 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه العملاق الكوري سامسونج لإزالة كاميرة periscope التي تدعم تكبير بصري حتى 10 مرات من إصدار الشركة القادم Galaxy S24 Ultra.

قدمت سامسونج كاميرة periscope للمرة الأولى في هاتف Galaxy S21 Ultra، والتي جاءت بميزة تكبير بصري حتى 10 مرات، ولقد إستمرت العملاق الكوري في دعم إصدارات Ultra اللاحقة بنفس الكاميرة.

ولقد أوضح تقرير “Ice Universe” الأخير أن سامسونج تخطط لدعم هاتف Galaxy S24 Ultra العام المقبل باثنان من كاميرات telephoto بتكبير بصري يتراوح بين 3 إلى 5 مرات.

أيضاً أشار التقرير الجديد إلى أن هاتف S24 Ultra يضم مستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل وعدسات telephoto لتكبير بصري حتى 3 مرات، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/2.52 وحجم بيكسل 0.7µm، مع تكبير بصري حتى 5 مرات.

وتؤكد التسريبات على أن المستشعر المميز بدقة 50 ميجا بيكسل يأتي بآداء أفضل في عملية التكبير البصري وأعلى جودة في التصوير.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن هاتف S24 Ultra يأتي بمستشعر ISOCELL HP2SX رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، وحجم مستشعر 1/1.3، مع تقنية دمج البيكسل 4 في 1، أو 16 في 1، مع تركيز تلقائي لتحديد المشهد “Super Quad Phase” بآداء فائق، بينما يأتي المستشعر المميز بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

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