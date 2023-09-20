شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تغلق ثلاث ألعاب بنظارات الواقع الافتراضى دون تفسير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت ميتا 3 ألعاب هي Dead and Buried و Dead and Buried II و Bogo على نظارات الواقع الإفتراضي Rift أو Quest دون أي تفسير، تمامًا كما فعلت بالفعل مع Echo VR (المعروفة أيضًا باسم Echo Arena ).

وقال تقرير theverg إن لعبة Dead and Buried لن تكون مدعومة اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024،" كما جاء في رسالة بالبريد الإلكتروني ويمكنك الاستمرار في مطاردة الأشباح والمخلوقات الأخرى في Dead and Buried على أجهزتك Rift أو Rift S أو Quest حتى مارس العام المقبل فقط.

وأفاد كل من UploadVR و Road to VR أن مالكي لعبة Wild West Shootout ولعبة Dead and Buried II ومحاكي الحيوانات الأليفة الافتراضي Bogo يتلقون نفس رسائل إيقاف التشغيل حول ألعابهم أيضًا، بنفس تاريخ الانتهاء في 15 مارس، ولا تحتوي أي من الرسائل على أي تفسير للسبب.

ولعبة Bogo ليست لعبة متعددة اللاعبين وتتطلب تشغيل خوادم عبر الإنترنت فلماذا يتم إبعادها عن الناس على الإطلاق، في حين أنه يمكن ببساطة تمييزها بأنها غير متوافقة مع سماعات الرأس الأحدث.

وقال التقرير ، لم تستجب Meta على الفور لهذا السؤال أو لطلباتنا الأخرى للتعليق والآن بعد أن اختفت أربعة ألقاب بهذه الطريقة ناهيك عن Population: One، والتي تم إغلاقها أمام مالكي Quest الأصليين على الرغم من كونها واحدة من أكثر الألعاب شعبية على النظام الأساسي - قد أفكر مرتين فى المرة القادمة التي أميل فيها إلى شراء لعبة هناك.