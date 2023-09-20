شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح WatchOS 10 .. تعرف على قائمة ساعات أبل الذكية المتوافقة والان مع تفاصيل الخبر
watchOS 10: الأجهزة المتوافقة
Apple Watch Series 4
Apple Watch Series 5
Apple Watch SE
Apple Watch Series 6
Apple Watch Series 7
Apple Watch Series 8
Apple Watch Series 9
Apple Watch Urtla
Apple Watch Urtla2
watchOS 10: الأجهزة غير المتوافقة
Apple Watch Series 3
Apple Watch Series 2
الأصدار الاول من Apple Watch
الأشياء التي يجب أن تعرفها حول تثبيت watchOS 10 على ساعتك الذكية
أولاً وقبل كل شيء، ستحتاج إلى التأكد من أن ساعة Apple Watch الخاصة بك متوافقة مع نظام التشغيل watchOS 10، تحقق من القائمة المذكورة أعلاه، بعد ذلك، تأكد من أن هاتفك متوافق مع watchOS 10 حيث ذكرت الشركة أن watchOS10 متوافق فقط مع iPhone XS والإصدارات الأحدث ويعمل بنظام التشغيل iOS 17.
الشيء الرئيسي الآخر الذي يجب ملاحظته هو أنه لن تكون جميع ميزات watchOS 10 متاحة لجميع طرز Apple Watch.
يأتي نظام Apple WatchOS 10 مزودًا بميزة Smart Stack الجديدة التي يمكن الوصول إليها من خلال دوران التاج الرقمي. يقدم هذا مجموعة من الأدوات بناءً على المحتوى والموقع والوقت من اليوم والعادات.
يعمل تحديث watchOS الجديد على تسهيل الوصول إلى مركز التحكم. يمكن للمستخدمين الآن الوصول إليه عن طريق الضغط على الزر الجانبي، ويتضمن هذا أيضًا خيارًا جديدًا للضغط المزدوج على Digital Crown للعودة إلى التطبيق السابق مباشرة من مركز التحكم.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التحديث أيضًا ميزات جديدة للصحة واللياقة البدنية بالإضافة إلى وضع الدورة الشامل.
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