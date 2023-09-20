شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لمتصفح Opera يدمج لعبة الشطرنج مباشرة فى التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Opera النقاب عن إصدارات مخصصة من متصفح سطح المكتب ومتصفح Android الذي قد يقدره عشاق إحدى أكثر الألعاب شهرة في العالم، حيث تعاونت مع موقع Chess لدمج لعبة الشطرنج مباشرة في المتصفح، وفقاً لموقع engadget.



أوبرا

ويتضمن إصدار متصفح سطح المكتب الذي يحمل سمة الشطرنج رمز Chess في الشريط الجانبي، لذا، بدلاً من فتح علامة تبويب مخصصة لموقع الويب، يمكنك تثبيت اللوحة وتخطيط تحركاتك التالية أثناء تصفح الويب، سيكون لديك وصول سريع إلى الألغاز واللافتات والألعاب المستمرة.

قامت Opera بدمج خدمات أخرى في الشريط الجانبي لمتصفحها على مر السنين، بما في ذلك تيك توك و واتساب وانستجرام، كما أصدرت الشركة مؤخرًا متصفح Opera One الخاص بها، والذي يتميز بالذكاء الاصطناعي التوليدي ويدعم الخدمات الأخرى المستندة إلى GPT.