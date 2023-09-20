شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: لعبة Elder Scrolls VI تتخطى PS5 وتصل بحلول 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن لعبة Elder Scrolls VI لن يتم إطلاقها قبل بضع سنوات، ولن تأتي إلى PlayStation، ووفقًا للمخطط الجديد، الذي أنتجته Microsoft لصالح لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، من غير المتوقع إطلاق لعبة Elder Scrolls التالية حتى عام 2026 على الأقل، وهو ما ذكره أحد محامي Microsoft أيضًا في قضية المحكمة.

وكما هو الحال مع أحدث ألعاب Bethesda – Starfield وRedfall – ستكون متاحة على كل من أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Xbox عند إطلاقها، بحسب موقع The Verge.

وقال رئيس Xbox فيل سبينسر : "لكي أكون على Xbox، أريد أن نكون قادرين على تقديم اللعبة الكاملة حزمة كاملة من ما لدينا،وسيكون هذا صحيحًا عندما أفكر في Elder Scrolls VI."

تم الكشف عن The Elder Scrolls VI لأول مرة في عام 2018، على الرغم من أننا لم نسمع الكثير عن مغامرة Bethesda الخيالية القادمة منذ ذلك الحين، لقد كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يكون حصريًا لمنصات Microsoft، حتى لو لم تؤكد الشركة ذلك؛ في العام الماضي".

و كجزء من نفس قضية FTC ضد Microsoft، تم الكشف عن أن ألعاب Bethesda الثلاث القادمة ستكون حصرية، وسيشمل ذلك Starfield وThe Elder Scrolls VI ولعبة Indiana Jones القادمة.

ويعد هذا الكشف مجرد جزء من مجموعة من التفاصيل الجديدة التي صدرت عن القضية اليوم، بما في ذلك خطة Microsoft لبث الألعاب السحابية على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وإحاطة Activision Blizzard حول Nintendo Switch التالي، ورد فعل Microsoft على إعلان PS5.