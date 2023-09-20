شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير : Bard chatbot متاح الآن في Gmail وDocs وDrive وMaps والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google أن برنامج chatbot Bard الخاص بها يمكنه استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية لتقديم استجابات مخصصة باستخدام البيانات من الويب، حيث تم طرح هذه القدرة في البحث لجميع المستخدمين مؤخرًا، مما يسمح لهم باختبار روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الآن أنها تطرح إمكانات مماثلة لتطبيقات وخدمات Google، بما في ذلك Gmail وDocs وDrive وخرائط Google وYouTube وGoogle Flights، وقالت الشركة تم دمج "نموذج Bard الأكثر قدرة حتى الآن" من Google مع جميع هذه الخدمات وسيقوم بسحب البيانات منها عند الحاجة، اعتمادًا على الاستعلام النصي المُدخل، وقالت الشركة إن Bard أصبح أفضل في تخصيص استجاباته.

وبحسب engaged الأمريكى، فقال جاك كراوزيك، مدير منتج Bard، لقد كان من حسن حظي أن أكون جزءًا من الفريق منذ البداية"، فيما يصادف هذا الخميس مرور ستة أشهر على دخول بارد إلى العالم.

ولكن على الرغم من الانتشار السريع لهذه التكنولوجيا، يعترف كراوزيك، بأن العديد من المستخدمين ما زالوا حذرين منها، إما لأنهم لا يرون حالة استخدام فورية لها في حياتهم الشخصية أو لتخوفهم منها ، مضيفا :"تهدف قدرات Bard الجديدة إلى المساعدة في تهدئة تلك المخاوف وبناء ثقة الجمهور بالتكنولوجيا من خلال زيادة الشفافية والتفكير الموضح بشكل أكثر شمولاً بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتابع : "لقد بدأنا الحديث عن Bard كمتعاون إبداعي لأننا رأينا في اختباراتنا الأولية، أن هذه هي الطريقة التي يستخدمها بها الناس". وبعد ستة أشهر من التجربة، أصبحت هذه الفرضية مؤكدة حقًا.

وقال كراوزيك إن التكرار الجديد لـ Bard، "هي المرة الأولى التي لا يتحدث فيها نموذج اللغة فقط عن مدى ثقته في إجابته من خلال العثور على محتوى عبر الويب والارتباط به". "إنها أيضًا المرة الأولى التي يرغب فيها نموذج اللغة في الاعتراف بأنه ارتكب خطأً أو حصل على خطأ ما، ونعتقد أن هذه خطوة حاسمة"، ويشير كراوتشيك إلى أن التعليقات التي قدمها مستخدمو الأداة التجريبية خلال نصف العام الماضي قد مكنت الشركة من تكرار نماذج لغوية قوية بشكل متزايد و"أكثر سهولة وإبداعًا".

ولتحقيق هذه الغاية، يمكن لبرنامج الدردشة الآلية الآن تحليل المطالبات الأكثر شمولاً وتعقيدًا والاستجابة لها، مثل " إنه الفصل الدراسي الأول لي في الكلية وأريد المشاركة، ولكني أرغب أيضًا في الحصول على درجات قوية، ساعدني في صياغة وجهة نظر حول سبب أهمية الموازنة بين مشاركتي في النوادي المدرسية والأنشطة اللامنهجية، مع التركيز أيضًا على دراستي. "

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من الاشتراك في ميزة تسمى Bard Extensions، والتي ستسمح للذكاء الاصطناعي بالوصول إلى بياناتهم الشخصية على Google (رسائل البريد الإلكتروني والصور وإدخالات التقويم وما إلى ذلك) حتى يتمكن من تقديم إجابات محددة حول حياتهم اليومية، فبدلاً من البحث في سلاسل البريد الإلكتروني بحثًا عن تاريخ مهم محدد، على سبيل المثال، سيتمكن المستخدمون من مطالبة Bard بالبحث في حساب Gmail الخاص بهم للحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تلخيص أهم النقاط في المناقشة الشاملة، أو يمكن للمستخدم العمل مع برنامج الدردشة الآلي لصياغة خطاب تقديمي يعتمد تحديدًا على خبرة العمل المدرجة في سيرته الذاتية.

ولتهدئة المخاوف بشأن إمكانية وصول Google إلى بياناتك الشخصية بشكل أكبر مما هي عليه بالفعل، تعهدت الشركة بأن "المحتوى الخاص بك من Gmail وDocs وDrive لا يشاهده المراجعون البشريون، ولا يستخدمه Bard لعرض الإعلانات لك أو يستخدمه" لتدريب نموذج بارد.

علاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمون من الاشتراك في النظام والخروج منه حسب الرغبة ويمكنهم السماح أو رفض الوصول إلى ملفات معينة، والخدمة متاحة في البداية فقط باللغة الإنجليزية للمستخدمين من غير المؤسسات، على الرغم من أن الشركة تعمل على توسيع هذه العروض في المستقبل.

وقال كراوتشيك: "نعتقد أن هذه خطوة حاسمة حقًا، ولكن هناك حاجة إلى الكثير من السياق في التواصل". "نعتقد أن تسخير شبكة الويب السليمة والمفتوحة حقًا هو أمر أساسي لأن ما وجدناه في الأشهر الستة الأولى من Bard هو أن الأشخاص سيرون استجابة ثم يتابعون بمحتوى موثوق به لفهم الواقع والتعمق أكثر، ونحن متحمسون لتقديم ذلك للأشخاص الذين يتمتعون بهذه التجربة الجديدة.