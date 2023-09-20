شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قياس التوتر وحرارة الجلد.. اعرف مميزات ساعة Pixel Watch 2 الجديدة من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر إطلاق Google Pixel Watch 2 فى 4 أكتوبر في حدث Made by Google جنبًا إلى جنب مع Pixel 8 وPixel 8 Pro، ويشير تقرير جديد لـ 9to5Google أن Pixel Watch 2 ستوفر ميزات مثل مستشعر النشاط الكهربائي (EDA).

وبحسب التقرير فإن هذا المستشعرسيسمح للمستخدمين بمراقبة مستويات التوتر لديهم، وسيتم إطلاق الساعة الذكية باستخدام هذا المستشعر المحسن لمساعدة المستخدمين على تنظيم مستويات التوتر لديهم، إلى جانب ترقيات السلامة، ومن المتوقع أيضًا أن تأتي الساعة مزودة بمقياس حرارة مدمج.

ويضيف التقرير أيضًا أنه، من المرجح أن تأتي ساعة Pixel Watch 2 مزودة بمستشعر إضافي لدرجة حرارة الجلد، والذي من المتوقع أن يعمل مثل مقياس الحرارة ويساعد المستخدمين على تتبع درجة حرارة الجسم.

الجدير بالذكر أن هاتف Pixel 8 Pro، الذي سيتم الكشف عنه في نفس الحدث مع Pixel Watch 2، من المرجح أيضًا أن يأتي مزودًا بمستشعر درجة حرارة مدمج وفقًا لتقرير آخر.