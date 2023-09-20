شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق إمكانية سؤال بارد Bard باستخدام الصور باللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل اليوم عن إطلاق عدد من الميزات الجديدة لأداة Bard لتسهيل الاستخدام وتحسين الأداء باللغة العربية وغيرها من اللغات حول العالم، حيث أصبح بإمكان متحدثي اللغة العربية ابتداءً من اليوم تحميل صور إلى بارد باستخدام تقنية عدسة جوجل، والاستفادة من صور بحث جوجل في الردود، والتمكن من تعديل الردود بأسلوب الكتابة المناسب.

يستند بارد إلى نموذج PaLM2، النموذج اللغوي الأحدث في جوجل، والذي طوّر مجددًا استنادًا لتعليقات المستخدمين ليتفاعل بطريقة أكثر عفوية، ودقة أعلى بمختلف اللغات.

باتت ميزات Bard المتوفرة باللغة الإنجليزية فقط تعمل في 40 لغة مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق ميزات أخرى ستكون متوفرة في البداية بالإنجليزية وقريبًا بلغات أخرى.

تضمّ قائمة الميزات:

تحميل الصور في الطلبات: إمكانية الاستفادة من "عدسة جوجل" - وهي منتج من جوجل يحدّد ويحلل الصور والنصوص - ليتمكّن المستخدمون من تحميل الصور ضمن طلباتهم في بارد.

تغيير أسلوب كتابة الردود: إمكانية تغيير ردود بارد من حيث الأسلوب مع وجود خمس خيارات مختلفة: جعل الردود أكثر بساطةً أو أطول أو أقصر أو أكثر احترافية أو أقل رسمية.

عرض الصور في الإجابات: مشاهدة مختلف الصور في ردود Bard، حيث يكون مصدرها بحث Google، للاستفادة من ردود فيها نصوص وصور.

إكمال المحادثات: يمكن للمستخدمين إكمال محادثات سابقة لأناس آخرين، وذلك إما لطرح مزيد من الأسئلة حول الموضوع أو تعديله للحصول على أفكار جديدة، هذه الميزة متوفرة في حال حصول المستخدم على رابط لمحادثة أخرى من زميل أو صديق.

ربط بارد بتطبيقات وخدمات جوجل: إطلاق إضافات بارد باللغة الإنجليزية فقط، والتي بدورها تربط أداة بارد بمختلف التطبيقات مثل Gmail، ومستندات جوجل، وDrive، وخرائط Google، وYouTube، والرحلات الجوية من Google، والفنادق على Google، وذلك لتوفير تجربة أفضل للمستخدمين. لن يتم استخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين للمراجعة أو تدريب النموذج (هذه الميزة متوفرة باللغة الإنجليزية فقط)

"منذ إطلاق Bard باللغة العربية في يوليو 2023، تلقينا ردودًا إيجابية من المستخدمين في جميع أنحاء العالم العربي.

وأشاد المستخدمون بقدرة بارد على توليد نص إبداعي ودقيق، وفهم الأسئلة المعقدة، وتقديم إجابات مفيدة. نحن ملتزمون بجعل بارد أكثر إفادة لمتحدثي اللغة العربية. وتشمل الخطط المستقبلية تحسين فهم Bard للهجات العربية المختلفة، وتوسيع نطاق قدرات بارد، وجعل بارد أكثر سهولة في الاستخدام." -- تعليق أنتجته أداة بارد باللغة العربية.

أطلقت جوجل أداة بارد القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة الإنجليزية في شهر مارس الماضي. وتمّ إطلاقها لاحقًا في يوليو في أكثر من 40 لغة من ضمنها العربية.

تسعى أداة بارد لمساعدة الأفراد في تنمية إبداعهم عبر تقديم أفكار جديدة، واستكشاف العالم عبر تحليل المواضيع من جوانب مختلفة، والتشجيع على الإنتاجية من خلال تبسيط المفاهيم المعقدة، إن أداة بارد متوفرة على الموبايل والحاسوب عبر الموق.