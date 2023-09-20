تكنولوجيا: جوجل تعمل على تطوير مجهر يعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء على اكتشاف السرطان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت جوجل بتصميم نموذج أولي لمجهر الواقع المعزز (ARM) بالتعاون مع وزارة الدفاع، والذي يتضمن تحسينات الذكاء الاصطناعي لتراكب المؤشرات المرئية، مثل الخرائط الحرارية أو حدود الكائنات في الوقت الفعلي.

يُزعم أن إضافات الذكاء الاصطناعي تسهل تصنيف العينات وتحديد وجود الخلايا السرطانية أو مسببات الأمراض.

تم التلميح لـ ARM لأول مرة علنًا في عام 2018 ولم يتم استخدامه لتشخيص المرضى بعد. يوجد حاليًا 13 نموذجًا أوليًا من ARM، مع وجود حاجة إلى اختبارات كبيرة قبل أن يتمكن من مساعدة الأطباء العاديين.

ومع ذلك، فإن الهدف هو إنشاء نظام يمكن “تعديله ليناسب المجاهر الضوئية الموجودة في المستشفيات والعيادات“، وفقًا لجوجل.

يمكن للمجاهر المجهزة بـ ARM بعد ذلك توفير مجموعة متنوعة من التعليقات المرئية، بما في ذلك النص أو الأسهم أو الخطوط الكنتورية أو الخرائط الحرارية أو الرسوم المتحركة، كل منها مصمم خصيصًا لأهداف تقييم فريدة.

وبحسب ما ورد تفاوضت وحدة الابتكار الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع على اتفاقيات مع جوجل ستمكن من توزيع ARM عبرالجيش، وفقًا لـ CNBC، على أمل أن تكون متاحة لبعض المستخدمين الحكوميين في وقت ما من هذا الخريف.

من المتوقع أن تتراوح تكلفة ARM بين 90 ألف دولار و100 ألف دولار، وهو ما يتجاوز بكثير إمكانيات مقدمي الخدمات الصحية المحليين.

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