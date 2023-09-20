شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إلغاء ميزة التشغيل التلقائي للفيديوهات من فيس بوك لـ يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهلك مقاطع الفيديو الكثير من البيانات، وهو ما يمكن أن يحدث عن غير قصد عند تشغيل ميزة التشغيل التلقائي للفيديوهات، وفيما يلى طريقة إيقاف ميزة التشغيل التلقائي للفيديوهات على العديد من المنصات كما يلي:

- فيسبوك - افتح التطبيق، وانقر فوق زر الخط الثلاثي في الزاوية اليمنى السفلية، ثم انقر فوق الإعدادات.

- حدد إعدادات الحساب ثم اضغط على مقاطع الفيديو والصور.

- انقر فوق التشغيل التلقائي ثم اختر إما عند اتصالات Wi-Fi فقط أو عدم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا.

تويتر - افتح تطبيق تويتر، وانقر على زر "ME" في الزاوية اليمنى السفلية.

- اضغط على أيقونة الترس الموجودة أعلى صفحة ملفك الشخصي، ثم حدد الإعدادات.

- اضغط على استخدام البيانات.

- انقر فوق تشغيل الفيديو تلقائيًا أو فقط فيديو عالي الجودة، ثم اختر إما Wi-Fi فقط أو أبدًا.

نتفليكس - افتح التطبيق وانتقل إلى إعدادات صفحة حسابك.

- ثم قم بتبديل معاينات التشغيل التلقائي أثناء التصفح على جميع الأجهزة إلى وضع إيقاف التشغيل.

- المحتوى دون اتصال

موقع YouTube افتح YouTube، وانقر فوق زر ملف تعريف الحساب في الزاوية العلوية اليمنى، ثم انقر فوق الإعدادات.

- انقر لتشغيل مفتاح التبديل لـ Play HD على Wi-Fi فقط.

- أثناء وجودك في الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق لتشغيل مفتاح التبديل للتحميل عبر Wi-Fi فقط إذا كنت مؤلفًا على YouTube يقوم بتحميل مقاطع الفيديو بانتظام.