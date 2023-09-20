شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح ميزة مفتاح المرور للتحقق من الحساب لبعض المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة واتساب المملوكة لـ ميتا في طرح ميزة مفتاح المرور لمختبري الإصدار التجريبي من Android، وهي متوفرة في إصدار التحديث 2.23.20.4، وفقًا لما أوردته WABteaInfo.

تعد ميزة مفتاح المرور طريقة بسيطة لتسجيل الدخول بأمان: فهي عبارة عن مجموعة مختصرة من الأرقام أو الأحرف المستخدمة لتأكيد هويتك وتتأكد من أنه يمكن التحقق من الأجهزة المعتمدة فقط.

باستخدام هذه الميزة، يمكنك استخدام معلوماتك البيومترية، مثل بصمة إصبعك أو وجهك أو حتى قفل الشاشة، للتحقق من هويتك.

كيفية اكتشاف الميزة؟

لاكتشاف ما إذا كانت هذه الميزة متاحة بالفعل لحساب واتساب الخاص بك، افتح إعدادات واتساب > الحساب.

في هذا القسم، قد تتوفر نقطة إدخال جديدة لتكوين مفتاح المرور الخاص بك بعد تثبيت التحديث الأخير.

"يضيف مفتاح المرور طبقة إضافية من الحماية للسماح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى حساباتهم بسهولة وأمان.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنه يتم دائمًا تخزين مفتاح المرور بشكل آمن في مدير كلمات مرور متوافق، فإنه يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة مع الحفاظ على الحماية لمنع الوصول غير المصرح به.