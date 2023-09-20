«إطلاق الإنذار الأحمر».. الأرصاد السعودية تصدر تحذيرًا عاجلًا

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت الأرصاد السعودية تحذيرًا عاجلًا في بيان حالة الطقس اليوم في السعودية، حيث أطلقت الإنذار الأحمر على 4 محافظات مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان، حيث على سكان تلك المناطق توخي الحذر جيدًا وعدم الخروج من المنزل في أثناء الصواعق والأمطار الرعدية.

وستشهد تلك المناطق موجة طقس سيئة متمثلة في سقوط الأمطار الرعدية وجريان السيول، مع نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة، لذا على السائقين توخي الحذر جيدًا في أثناء القيادة، وينصح القيادة في تلك المناطق للضرورة فقط.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، صحراء الربع الخالي.

كما تشهد الملاحة البحرية في البحر الأحمر اضطرابًا طفيفًا، حيث ستكون حركة الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا الى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين ويصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، والموج متوسط إلى مضطرب.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، والموج خفيف بارتفاع يتراوح بين نصف متر ومتر.

وكشفت الأرصاد توقعات درجات الحرارة اليوم في السعودية، حيث ستسجل مكة المكرمة 46 درجة مئوية للعظمى و33 درجة مئوية للصغرى، والمدينة المنورة 43 درجة مئوية للعظمى و30 درجة مئوية للصغرى.