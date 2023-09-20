شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على مجهر لمساعدة الأطباء على اكتشاف السرطان بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على دمج الذكاء الاصطناعي (AI) في منتجاتها الموجهة للمستهلكين مثل Gmail، وDocs، ويوتيوب، وDrive، وغيرها، وفقا لبراءة اختراع، قامت شركة جوجل بتصميم نموذج أولي لـ “مجهر الواقع المعزز” أو ARM لمساعدة الأطباء على اكتشاف السرطان.

يشتمل ARM على تحسينات للذكاء الاصطناعي توفر مؤشرات مرئية مثل الخرائط الحرارية أو حدود الكائنات في الوقت الفعلي.

"يتم تزويد المجهر من النوع الذي يستخدمه أخصائي علم الأمراض لعرض الشرائح التي تحتوي على عينات بيولوجية مثل الأنسجة أو الدم مع إسقاط التحسينات على مجال الرؤية، مثل خريطة الحرارة، أو الحدود، أو الشروح، إلى حد كبير في الوقت الحقيقي مثل "يتم نقل الشريحة إلى مواقع جديدة أو تحدث تغييرات في التكبير أو التركيز"، كما جاء في براءة الاختراع.

وأضافت أن "التحسينات تساعد أخصائي علم الأمراض في توصيف العينة أو تصنيفها، مثل كونها إيجابية لوجود خلايا سرطانية أو مسببات الأمراض".

يأتي ذلك في حين لم يتم استخدام ARM، الذي تم طرحه علنًا لأول مرة في عام 2018، لتشخيص المرضى حتى الآن، على ما يبدو هناك 13 نموذجًا أوليًا من ARM يتم اختبارها حتى تتمكن من مساعدة الأطباء في الحياة اليومية.

تسعى جوجل لإنشاء نظام يمكن "تعديله وتحديثه ليناسب المجاهر الضوئية الموجودة في المستشفيات والعيادات"، يمكن للمجاهر المجهزة بـ ARM تقديم تعليقات مرئية، بما في ذلك النصوص أو الأسهم أو الخطوط الكنتورية أو الخرائط الحرارية أو الرسوم المتحركة، كل منها مصمم خصيصًا لأهداف تقييم .

كانت بعض تقارير الشهر الماضي، قد أشارت إلى أن شركة جوجل تختبر روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل بارد.

كما يعمل Google DeepMind، ذراع الذكاء الاصطناعي الذي أنشأته الشركة مؤخرًا، على ما لا يقل عن 21 نوعًا مختلفًا من الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

دخلت الشركة في شراكة مع Scale AI لتقييم كفاءة برنامج الدردشة الآلي في الإجابة على الاستفسارات الحميمة.