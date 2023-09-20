تكنولوجيا: بدء طرح عملية إعادة تصميم تطبيق Fitbit على Android وiOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد ان تم الاعلان عنه الشهر الماضي، سيتم طرح Material You الذي أُعاد تصميمها لـ Fitbit على نظامي Android وiOS بدءًا من اليوم. يبدأ هذا التجديد بعلامة التبويب “اليوم” واستمرار القدرة على رؤية أربعة إحصائيات رئيسية بشكل بارز في الأعلى.

يمكنك تخصيص كل فتحة، بينما يوفر Fitbit مجموعة من الإعدادات المسبقة: احصل على المزيد من النشاط (الخطوات ،دقائق المنطقة النشطة، المسافة، السعرات الحرارية المحروقة)، تقليل التوتر، النوم بشكل أفضل، وتحسين صحة القلب.

ومن أجل “التخصيص“، قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل هذه الخلاصة، وهي أيضًا الطريقة التي تظهر بها/تخفي بها المقاييس الأخرى.

كما يتم تنظيم الإحصائيات حسب النشاط (AZM، والأرضيات، وما إلى ذلك)، والصحة (معدل ضربات القلب، وما إلى ذلك)، والتغذية، والنوم، والإجهاد واليقظة.

يمكنك ترتيب ترتيب ظهور هذه المجموعات، مع إمكانية تبديل بطاقات الإحصائيات الفردية.

تقوم FAB بتحريك لوحة تتيح لك “تتبع جلسة” من التمارين أو النوم أو “تسجيل إدخال” لأشياء مثل النشاط والوزن والماء.

تستفيد المقاييس الآن من الرسوم البيانية الأكثر اتساقًا، بينما تم تحديث الرموز والرسومات في جميع أنحاء التطبيق إلى نمط أكثر حداثة واتساقًا.

اما عن “المدرب” فهي علامة التبويب التالية في شريط Material You السفلي الطويل. هناك مجموعة مميزة من التدريبات وجلسات اليقظة الذهنية، بينما تتيح لك “المجموعات” الغوص بسرعة في المفضلات والقوة وتمارين القلب واليوجا والوصفات وما هو الجديد.

تتيح لك المرشحات هناك البحث حسب المدة والمعدات والكثافة والتنسيق. وفي الصفحة الرئيسية، ستجد أيضًا منصّات دوارة لمعلمين وعلامات تجارية محددة، مثل Calm.

وأخيرًا، هناك علامة التبويب “أنت” التي تحتوي على شارات وتقييمات صحية، بينما توجد روابط للمجتمع.

وتأتي أيقونة فقاعة الرسائل بجوار الصورة الرمزية لملفك الشخصي (الإعدادات)، بينما توجد تفضيلات الجهاز على الطرف الآخر من شريط التطبيقات.

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