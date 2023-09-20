تكنولوجيا: ‏DJI ستطلق الطائرة بدون طيار Mini 4 Pro الأسبوع المقبل خلال حدث “Mini to the Max”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة DJI الآن تاريخ إطلاق طائرتها بدون طيار التالية بعد العديد من التسريبات التفصيلية حول Mini 4 Pro.

وقد تم مؤخرًا تسريب الأسعار الأوروبية لجهاز Mini 4 Pro مع ملحقات Fly More Combo ووحدة التحكم عن بعد RC 2.

ستستضيف DJI حدث الإطلاق “Mini to the Max” في 25 سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، يقترح الإعلان التشويقي للشركة أن الحدث سيبدأ في الساعة 09:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:00 بالتوقيت العالمي).

وبناءً على الإصدارات السابقة، ستفتح DJI الطلبات المسبقة لـ Mini 4 Pro في نفس اليوم، ربما بعد دقائق قليلة فقط منبدء حدث الأسبوع المقبل.

علاوةً على ذلك، يشير موقع DJI التشويقي إلى أن Mini 4 Pro فقط هو الذي سيحضر يوم 25 سبتمبر. وبالتالي، يبدو أنه قد حدد موعدًا لإصدار Osmo Mobile 7 وPocket 3 في وقت لاحق.

حاليًا، تتوقع @DealsDrone أن الجهاز الأخير سيكون متاحًا على الأقل في أكتوبر، وهو ما يتوافق مع إصدارات DJI Pocket السابقة.

وللاسف، لم تقم DJI بمشاركة أي إعلانات تشويقية محتملة تتعلق بـ Osmo Mobile أو Pocket حتى الآن.

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