شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق أمنى لـ T-Mobile يؤدى إلى الكشف عن البيانات الشخصية للعملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الأمور الغريبة التي تحدث في T-Mobile، وأبلغ العديد من عملاء T-Mobile - وهي شركة لخدمات الاتصال و الانترنت - على X (Twitter سابقًا) و Reddit أنهم قادرون على رؤية بيانات حسابات المستخدمين الآخرين بما في ذلك رصيدهم الائتماني الحالي وسجل الشراء ومعلومات بطاقة الائتمان وعنوان المنزل عند تسجيل الدخول إلى حسابهم الخاص بـ تي موبايل.

وذكر بعض عملاء T-Mobile رؤية معلومات من عدة حسابات أخرى ، لكن حجم المشكلة لم يتضح بعد إنه منتشر بدرجة كافية لدرجة أن موقع T-Mobile subreddit طلب من مستخدميه تجنب نشر أي معلومات إضافية "لأسباب أمنية".

وبعد ساعات قليلة من التقارير الأولية، قال حساب دعم T-Mobile على X إنه يحقق في المشكلة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

إذا تبين أن هذا ناتج عن خرق أمني، فلن يكون هذا هو الحادث الأول الذي يتعين على T-Mobile مواجهته هذا العام، بعد أن كشفت بالفعل عن هجومين منفصلين للأمن السيبراني في يناير ومايو.