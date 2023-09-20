تكنولوجيا: رصد هاتف Redmi K70 Pro في قاعدة بيانات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench عن إصدار جديد من هواتف شاومي المرتقبة والذي يشار إلى أنه هاتف Redmi K70 Pro.

بدأت العملاق الصيني شاومي في الإستعداد لإطلاق سلسلة Redmi Note 13 في السوق الصيني قريباً، ومن المتوقع أن تقدم شاومي هذا العام أيضاً سلسلة Redmi K70.

ولقد رصد إصدار جديد من هواتف شاومي في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم 23117RK66C، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار هو هاتف Redmi K70 Pro المرتقب من شاومي.

ولقد أوضحت تسريبات Geekbench المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار، حيث ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج ثماني الأنوية على أن تنقسم إلى 1+2+5، كما تتميز النواة الرئيسية في الرقاقة بسرعة 3.19 GHz، وتشير التسريبات إلى أن الرقاقة هي إصدار كوالكوم المرتقب Snapdragon 8 Gen 3.

يذكر أن إصدار شاومي السابق Redmi K60 Pro انطلق برقاقة Snapdragon 8 Gen 2، وهو ما يؤكد توقعات دعم هاتف Redmi K70 Pro برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 التي تنطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر أكتوبر المقبل.

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