تكنولوجيا: صور تستعرض تصميم Redmi Note 13 Pro Plus قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لعقد حدث غداً للإعلان الرسمي عن سلسلة Redmi Note 13 Pro، ولقد شاركت العملاق الصيني مجموعة من الصور التشويقية التي تستعرض من خلالها تصميم هاتف Redmi Note 13 Pro Plus باللون الأبيض بورسيلين واللون الأسود.

كشفت شاومي خلال الفترة الماضية عن صور رسمية لهاتف Redmi Note 13 Pro Plus بتصميم جلدي من الجهة الخلفية بعدد 4 من الإختيارات في الألوان، واليوم تقدم الصور التشويقية نظرة على تصميم جديد للهاتف ثنائي نغمات الألوان بعنوان “Porcelain White” إلا أن الهاتف لا يأتي بتصميم من البورسيلين فعلياً، مع نموذج أخر يعرف ب”Midnight Black”.

وتدعم شاومي هاتف Redmi Note 13 Pro Plus المرتقب بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 200 ميجا بيكسل، مع ميزة التثبيت البصري، وعدسات بفتحة واسعة.

ولقد أكدت شاومي في منشور على منصة Weibo على أن هذا الإصدار يأتي بآداء أفضل في التصوير في الإضاءة المنخفضة.

من جانب أخر تدعم شاومي هاتف Note 13 Pro Plus بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، كما يتميز الهاتف بآلية جديدة في التصميم تدعم إطار الهاتف في حماية التكوينات الداخلية بكفاءة أعلى.

أيضاً من المقرر أن يتميز نموذج “Porcelain White” بتصميم زجاجي من السيراميك مع نقوش، كما تشير التفاصيل إلى أن نموذج “Midnight Black”يعرف من الشركة بالإختيار الكلاسيكي بتصميم زجاجي موحد.

المصدر

اعلان





